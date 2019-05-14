    • Kılıçdaroğlu: Nasıl olur da evlatlarını arayan anneleri coplarsınız?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

    14 Mayıs 2019 13:30
    Son Güncellenme Tarihi: 14 Mayıs 2019 14:09
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

    "İnanç, insanların öznesini oluşturur. Ramazan bayramında ve öncesinde hep birlikte güzelliklerden söz ederiz, kırgınlıkları gidermeye çalışırız. İnançlara, kimliklere saygı duymak hepimizin görevidir. Eğer insansak bunu yüreğimizde hissetmek zorundayız. İnsanların inançları dolayısıyla ötekileştirilmesini gözardı edemeyiz.

    Ramazan sofraları kuruluyor, bir kişi kürsüye çıkıyor, ağza alınmadık ne varsa her şeyi söylüyor. İnanç sömürüsü bu kadar acımasız olmamalı. Bu kadar olmamalı. Vatandaş inanç için gelmişken kendisini adeta cehennemin ortasında buluyor. Biz özgürlükçü bir partiyiz yasakçı bir parti değiliz. Her inanca saygımız var.

    İnsanları inançları nedeniyle ayırmıyoruz. Benim gibi inanmıyorsan senin yerin hapishanedir diyorlar. Düne kadar bu suçlamaları CHP'ye yapıyorlardı. Bugün bütün gerçekler ortaya çıktı. CHP özgürlükçü bir parti, AKP yasakçı bir partidir bu kimlik ortaya çıktı. İnsanların inançlarına saygı göstermek bizim görevimizdir.

    Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz.

    Bugün Dünya Eczacılar Günü. İstanbul'da 8 bin 800 eczacımız var. Bizler eczacılarımızdan görev bekliyoruz. 23 Haziran'da oy kullanacaksanız. Hangi hastalığa neyin iyi geldiğini biliyorsunuz. Yeni bir reçeteye ihtiyacımız var. Birileri milletin iradesiyle oynadı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden aldı. Eczacılarımız da bu mağduriyeti gidermek için ortak çalışma yapmak zorunda.

    Çok partili hayatın ikinci partisi olan Demokrat Parti'nin saygıdeğer insanları rahmetle anmak boynumuzun borcudur. Onlar bu ülkeye büyük hizmetler yaptılar. Biz demokrasiyi her ortamda savunmak, darbelere karşı çıkmak zorundayız. Demokrasi kadar güzel bir şey yok.

    SOMA KATLİAMI

    Bu hafta Soma faciasının 5. yıldönümü. Adalet yerini buldu mu? Hayır. Hala adalet arayan aileler var, ağlayan aileler var... Bizler Soma faciasını asla unutmayacağız. Soma faciasının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıl içinde 299 madencimiz daha hayatını kaybetti. Soma'yı 301 madencimiz bir arada öldüğü için unutmuyoruz. Ama bir o kadar madencimizin değişik yerlerde hayatını kaybettiğini biliyoruz. Onların döktükleri alınterini yüceltmek zorundayız, değerini bilmek zorundayız. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

    GAZETECİ DEMİRAĞ'A SALDIRI

    Yavuz Selim Demirağ Yeniçağ gazetesi yazarlarından birisi, 7 kişinin saldırısına uğrar öldüresiye dövülür. Kendisini ziyaret ettim. Niçin yapıldı? Failleri serbest bırakıldı. Ölmesi mi gerekiyordu tutuklanması için? Kim azmettirdi onları? Sahte plakayla niçin geziyor onlar? Korkarım ki üstü örtülecek. Bu ülkenin sağduyulu yürekli insanları var. Olayı anlattı. İktidar kanadının derhal harekete geçmesi lazımdı. Polis failleri buldu savcı birer ifade aldı serbest bıraktı. Bu savcıya sormak gerekiyor senin başına böyle bir şey gelseydi ne olurdu? Senin çocukların sopalarla dövülseydi eşin dövülseydi ne olurdu? Acaba vicdanı sızlıyor mu savcının? Bunu araştıracağız. Gerekirse bu konuda araştırma önergesi vereceğiz. Gazetecilere yönelik linç kampanyasını görmezden gelme hakkımız yoktur. Bu arada AA muhabiri Abdulkadir Nişancı uzun süredir aranıyor inşallah kısa süre içerisinde kendisine ulaşılır.'

    DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ

    Bugün aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü. 17 yıllık AK Parti iktidarında 33 milyon 90 bin hektarlık alan çiftçiler tarafından ekilmiyor. Niçin? Ektiklerinin karşılığını alamıyorlar. Her şey dışarıdan ithal ediliyor. Çiftçi perişan vaziyette. Elektrik, gübre, ilaç, su fiyatları çiftçinin ürünü ekmesine fırsat vermiyor. Milli gelirin yüzde 1'inin çiftçimize destek olarak verilmesi gerekirken bu oran verilmiyor.

    "NASIL OLUYOR DA 'CUMARTESİ ANNELERİ'Nİ COPLUYORSUNUZ?"

    Evlatlarını arayan anneler yani Cumartesi Anneleri. 24 yıldır Cumartesi Anneleri evlatlarını arıyor. İlk kez 27 Mayıs 1995'te çocuklarımızı istiyoruz dediler. Gözaltına alındı çocukları sonra bir daha haber alamadılar. Bu annelerin tek isteği oğlumuzun kemiklerini verin mezarını nerede gösterin. Bunu istiyorlar. Her cumartesi geldiler Galatasaray Meydanı'na. Biber gazıyla bu anneler dağıtıldı. Ne günahı var bu annelerin? Devleti yönetenlerin bu annelerin talebini yerine getirmesi gerekmiyor mu? Nasıl oluyor da siz bu anneleri copluyorsunuz? Hangi vicdan bu annelerin üzerine sopayla gider. Nerede vardır bu? Anne bu. Eline silah almadı. Tek istediği benim evladım nerede?' Bir anne evladının mezarının başına gidip de ağlamayıp da ne yapacak? Annenin kimliği olur mu? Bu anne. Evlat bir anne için en değerli şeydir. Tam 737 haftadır bu anneler evlatlarını arıyorlar? Erdoğan ile de görüştüler. Polis copu ile bu anneler dağıtıldı. Berfo Ana... Bütün hayatı oğlunu bulmakla geçti bulamadı ve öldü. Cumartesi Anneleri'nin vebali kimin boynunadır? Yazık günah değil mi o annelere?"

    "HALKA YALAN SÖYLEYENDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

    İşsizlik yüzünden oğlun babaya, babanın oğula bakacak yüzü kalmadı. Bu tablodan iktidar sahiplerinin haberi var mı? İşsiz bir babanın, işsiz bir annenin, işsiz bir evladın bir evde nasıl yaşadığından iktidar sahiplerinin haberi var mı?

    İşsizler ordusuna her gün yeni bir işsiz katılıyor. Her evde birden fazla işsiz var, iktidar sahipleri hariç. Onların, yandaşlarının bir eli yağda bir eli balda. Eğer çalışmak anayasal bir haksa ben isyan etmeyecek miyim? Hakkımı neden teslim etmiyorsunuz demeyecek miyiz? Sadece kendin ve yandaşların için değil 81 milyon için istihdam yaratmak zorundasınız.

    İntiharın eşiğine gelenler var. Bu insanların ruh halini acaba iktidar sahipleri biliyor mu? Çocuğuna pantolon alamadı diye intihar eden babanın acısını duydular mı? Çocuğuna harçlık veremeyenin ruh halini biliyorlar mı? Çocuğu yatağa aç giren bir annenin ruh halini iktidar sahipleri biliyor mu? "Yetki verin dolarla, faizle nasıl mücadele edileceğini göreceksiniz" diyordu. Nasıl mücadele ettiler? Halkına yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz.

    Erdoğan, 'Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim' diyor. Efuliyle beslenirsin, fakir fukara kuyruğa girer. Ona da varlık kuyruğu dersin. Millet bunun hesabını sormaz mı? Ne zaman söyleyeceğiz? Haziran ayında söyleyeceğiz. Milyonlarca işsizin vebali senin boynundadır. Londra'da faizcilere 165 milyar dolar faiz ödüyor. Sonra 50 milyar dolar bulamadım diye tank palet fabrikasını satıyor. (EVRENSEL WEB TV)

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