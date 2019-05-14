    • Pervin Buldan: İstanbul'u da HDP'li belediyeleri de YSK gasbetti

    HDP grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "İstanbul'da oylar değil, AKP ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı" dedi.

    14 Mayıs 2019 12:44
    Son Güncellenme Tarihi: 14 Mayıs 2019 13:19
    Paylaş

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi. Konuşmasına Kürt Dil Bayramı'nı kutlayarak başlayan Buldan, konuşmasını bir süre Kürtçe sürdürdü.

    SOMA KATLİAMI

    Daha sonra Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümünü hatırlatan Buldan, "Bu katliamın sorumlusu işveren tahliye edildi. Davanın avukatlarından Selçuk Kozağaçlı'nın dediği gibi işçi öldürmek tedbir almaktan daha ucuzdur. Bu da mahkeme kararıyla tescillenmiştir. Soma'da aynı zamanda adaletin de katledildiğini gördük. Soma'da hayatını kaybeden işçileri saygıyla anıyor, bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi, emekçilerin sesi olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

    ŞULE ÇET DAVASI

    Yarın görülecek olan Şule Çet davasını da hatırlatan Buldan, "Kadınların dayanışması bu davada bir kez daha kendisini gösterecek. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi. 

    "YANDAŞ DEĞİLSENİZ TECRİT ALTINDASINIZ"

    Buldan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

    "Bu hafta Kayıplar Haftası. Kayıpların akıbeti ortaya çıkmadıkça ve failler yargılanmadığı sürece gelip geçecek tüm iktidarlar faillerin koruyucusu olacaktır. Tüm failler yargılanıncaya kadar bu mücadele sürecek."

    "Bu ülkede bütün sorunların kaynağı hak hukuk ve adaletin olmayışıdır. Keyfi bir yönetim yaşıyoruz. İmralı'daki tecridin tüm Türkiye'ye yayıldığını görüyoruz. Topyekün tecrit altındayız. İktidar yandaşı değilseniz tecrit altındasınız. Konuşan sanatçılar da tecrit altında. Saray yönetimi sanatçıları 28 Şubat'taki gibi fişlemeye başladı."

    AÇLIK GREVLERİ

    "Beyaz tülbentli annelere cezaevleri önünde yapılan işkenceye tanıklık ediyoruz. Dün Batman'da anneler ve vekilimiz Feleknas Uca 'Biz devletin bekçisiyiz' diyen polislerce darbedildi. İl başkanımız gözaltına alındı. Gebze'de Bakırköy'de, Kızıltepe'de cezaevlerinin önünde çocukları ölmesin diye, annelerimiz cezaevlerinin önünde oturma eylemi yapıyor. Annelerimize saldıran polisler için yargıyı göreve çağırıyoruz."

    "HÜKÜMET ACİL ADIM ATMALI"

    "Türkiye'nin daha fazla uçuruma sürüklenmemesi için, Sayın Öcalan iktidarından muhalefetine tüm kesimlere açık bir mesaj iletti. İki avukat İmralı'ya giderek Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Oradan gelen mesaj önemlidir. Ülkenin geleceğine dair umutları yeşertmek için bu çağrı görmezden gelinemez. Demokrasiden yana tüm kesimler tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya."

    "Avukat görüşleri gibi hukuki bir talebin acilen garanti altına alınmasını istiyoruz. Bu talebin karşısında durmak ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ölümlerin yaşanmaması için hükümet acil adım atmalı ve tecridi sonlandırmalıdır. Buradan tüm annelere söz veriyoruz, bu sorun sadece sizin sorununuz değil. Bu soruna karşı sizlerle birlikte mücadele etmeye söz veriyoruz."

    YEREL SEÇİM VE YSK TEPKİSİ

    "31 Mart seçimleri AKP'nin seçim işleri komisyonu gibi çalışan YSK, İstanbul seçimlerini iptal etti. Tıpkı HDP'lilerin mazbatalarını iptal etmeleri gibi. İstanbulluların iradesini gasbettiler. Şaibeli olan seçim değil, YSK'dir. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Çıkmış utanmadan 'oylar çalındı' diyorlar. Halkın aklıyla dalga geçiyorlar. İstanbul'da oylar değil, AKP ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı. Daha geçen hafta bölgede 10 muhtarın mazbatasına el konuldu. YSK kendisini halk iradesinin üstünde görüyor. Biz bunları hep söyledik ama ne yazık ki sesimiz yeterince duyulmadı. HDP'li belediyelerin gasbı da İstanbul'un gasbı da YSK eliyle yapılan bir sandık darbesidir. 26 belediyemizi tecrit altına almaya çalışıyorlar şimdi de. Cizre'de emniyet amiri 'kanuna aykırı ama yapacağız' diyorlar. Bunlar darbe mekaniğinden besleniyorlar ve cesareti Ankara'dan alıyorlar. Halkımızın iradesine sonuuna kadar sahip çıkacağız, el konulan belediyelerimizin de yerlerde tekmelenen annelerimizin hesabını da 23 Haziran'da sandıkta bir kez daha soracağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

    "CİZRE'DE DE İSTANBUL'DA HALK İRADESİNİ YOK SAYAN ZİHNİYET AYNI"

    "Önemli olan demokrasiye sahip çıkmaktır. Cizre'ye sahip çıkmayan, İstanbul'a da sahip çıkamaz. Halk iradesini gasbeden bu darbe mekaniğine karşı tüm toplumsal kesimlerin mücadele etmesi gerekir. Bir otoriter sistemle karşı karşıayyız. Beyaz tülbentli annelere saldıran elle, İstanbul'da, Bölge'de mazbataları gasbeden el aynıdır. Cizre'de kanunu tanımıyorum diyen zihniyetle, İstanbul'da halk iradesini yok sayan zihniyet aynıdır."

    "İSTANBUL YSK'DEKİ 5 ADAMDAN BÜYÜKTÜR"

    "Böylesi bir ortamda İstanbul'da, hani hep dünya 5'ten büyüktür diyor ya, biz de halk YSK'deki o 5 adamdan büyüktür diyoruz. HDP demokrasinin yanındadır, HDP ezilenlerin, iradesi gasbedilenlerin, barışın, özgürlüğün yanındadır. HDP 31 Mart'ta güç dengesini değiştirdi. Otoriter anlayışı geriletti. Türkiye halklarına umut verdi. Türkiye 31 Mart'taki kararlılığını 23 Hziran'da sürdürecek. Daha güçlü bir Demokrasi İttifakı diyoruz. Halklarımızın nefes alabildiği, kimsenin kimseye öteki demediği toplumsal uzlaşıya dayalı bir demokrasi ittifakından söz ediyoruz. Demokrasi'nin yolu İstanbul kadar Cizre'den de geçmektedir. AKP-MHP blokunun uygulamalarına hep birlikte ses çıkarmazsak eksik kalacaktır. Adaletsizliğe her yerde birlikte karşı çıkalım."

    "Seçimleri kaybedince demokrasiyi hatırladılar. Bu baskıcı rejimle yönetemeyeceklerini kendileri de görüyor aslında. Ama önemli olan ne yaptıklarıdır. Annelere her gün saldırıyorlar, aydınlar cezaevine atılıyor, sanatçılar fişleniyor. Soruyoruz, demokrasi reformunuz bu mudur. Hukuku devre dışı bırakan bir hükümet hangi demokrasi reformunu yapacak. Hiç kuşkunuz olmasın asıl demokrasi reformunu halkın kendisi yapacak." (EVRENSEL WEB TV)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi
    SONRAKİ HABER

    Ekrem İmamoğlu'ndan FETÖ çıkışı: İfade ver' diyen bakanlar kimlerdir!
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Böylesi hiç görülmedi, işsizlik 5 milyona yol alıyor! Bütün krizlerden beter!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kılıçdaroğlu'yu dinlerken… Halk nerede, CHP nerede?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Yanı başımızda kaynayan İdlib

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    "Gider mi?"

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Tünelin sonundaki ışık

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ayşe öğretmen kararının açtığı yoldan yürümek

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Ben 'Yok'um

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Dolandırıcılık organizasyonu!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Yaş çay taban alım fiyatı 2,90 TL, destekleme primi 13 kuruş (2019)
    Yaş çay taban alım fiyatı 2,90 TL, destekleme primi 13 kuruş (2019)

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını 2,90 lira olarak açıkladı. 13 kuruş da destekleme primi verilecek.

    Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek
    Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'da S-400 hava savunma sistemine dair bir soruya verdiği yanıtta "Sistem tamamen kontrolümüzde olacak" dedi.

    Eğitim Sen: MEB, tatil programı dışındaki sorunları görmezden gelmiş
    Eğitim Sen: MEB, tatil programı dışındaki sorunları görmezden gelmiş

    Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, MEB'in açıkladığı yaz tatili programını eleştirdi, diğer sorunların görmezden gelindiğini belirtti.

    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!
    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

    Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığının hakkında ifade vermeye zorlanmasıyla ilgili "'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?" diye sordu.

    SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli
    SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli

    SES, Sağlık Bakanlığının kamu personel alımında sözlü mülakata geçmek istemesine karşı açıklama yaparak tepki gösterdi.

    ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki
    ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki

    ODTÜ öğrencileri, kampüs içerisindeki sulak alana yapılan KYK yurdu inşaatına açıklama yaparak tepki gösterdi.

    İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz
    İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz

    İzmir Balçova’da bir doktor, muayene ettiği hastasının saldırısına uğradı. Sağlık emekçileri şiddeti protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı
    Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı

    Diyarbakır’da açlık grevindeki çocukları için eylem yapan annelere polis müdahale etti. Müdahalede 1 anne gözaltına alındı.

    Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi
    Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi
    Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi
    Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası
    Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası
    GÜNCELLENDİ
    2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray
    2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray
    Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu
    Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu

    Mardin'de Kent AŞ müdürlüğü yapan polis E. U. hakkında cinsel taciz, fuhuş ve görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunuldu.

    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyor
    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyor

    İsviçre'de kadınlar ilki 14 Haziran 1991’de gerçekleşen ve ikincisi 28 yıl aradan sonra 14 Haziran'da yapılacak olan iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış
    Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış

    Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın "35 milyon dolara yaptırdık" dediği cami Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ’a yaptırıldı.

    TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz
    TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz

    TÜPRAŞ işçileri toplu sözleşme sürecinde dayatmalarını sürdüren Koç’a tepkilerini sürdürüyor.

    Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı
    Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı

    Suriye'de büyük bölümü cihatçıların kontrolünde olan İdlib ve Lazkiye-Hama'nın sınır bölgelerinde çatışmalar sürüyor.

    Ceylan Önkol davasında “aileye tazminat ödenmesi” kararı bozuldu
    Ceylan Önkol davasında “aileye tazminat ödenmesi” kararı bozuldu

    Danıştay, Ceylan Önkol'un ailesine tazminat ödenmesi kararını bozdu. Tazminat davasının “kusursuz sorumluluk” ilkesi kapsamında görülmesine hükmetti.

    GÜNCELLENDİ
    Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı
    Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı

    Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner, daha önce Alen Markaryan'ı bacağından vuran Harun Dulkara'nın silahlı saldırısına uğradı.

    3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için yapılan 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

    Brezilya'da öğrenciler ve öğretmenlerden bütçe kesintisi protestosu
    Brezilya'da öğrenciler ve öğretmenlerden bütçe kesintisi protestosu

    Brezilya'da öğrenci ve öğretmenler, hükümetin temel eğitim ve yükseköğretimdeki bütçe kesintilerini birçok şehirde protesto etti.

    Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü
    Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü

    Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 84 bin 403 adete geriledi.

    Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü
    Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü

    Samsun’un İlkadım ilçesinde kadın cinayeti yaşandı. Gökhan Erçin, eşi Ayşe Erçin’i “Surat yapıyor” diyerek silahla vurarak öldürdü.

    Ordu'da heyelan sebebiyle 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak
    Ordu'da heyelan sebebiyle 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak

    Ordu Aybastı’ta daha önce boşaltılan 15 bina heyelandan yıkıldı. Zemin kaymalarının devam ettiği belirlenen mahalleye girişlere izin verilmiyor.

    Erdoğan: EYT’lilerin talepleri gündemimizde yok
    Erdoğan: EYT’lilerin talepleri gündemimizde yok

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vekillerle iftar sonrası yaptığı toplantıda emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanmayacağını söyledi.

    HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı fezleke düzenlendi
    HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı fezleke düzenlendi

    HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında 2 ayrı fezleke hazırlandı. Fezlekelerden ilkinde Şık’ın Cumhuriyet davasında yaptığı savunma ‘delil’ oldu.

    Sudan'da asker ve muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı
    Sudan'da asker ve muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

    Sudan’da muhalefet geçiş yönetimine ilişkin müzakerelerin askıya alındığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Mayıs 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Mayıs 2019 Perşembe

    İşsizlik rakamları, TÜSİAD'ın açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri, Ortadoğu'daki gelişmeler, Şule Çet davası ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.