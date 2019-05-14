Pervin Buldan: İstanbul'u da HDP'li belediyeleri de YSK gasbetti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi. Konuşmasına Kürt Dil Bayramı'nı kutlayarak başlayan Buldan, konuşmasını bir süre Kürtçe sürdürdü.

SOMA KATLİAMI

Daha sonra Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümünü hatırlatan Buldan, "Bu katliamın sorumlusu işveren tahliye edildi. Davanın avukatlarından Selçuk Kozağaçlı'nın dediği gibi işçi öldürmek tedbir almaktan daha ucuzdur. Bu da mahkeme kararıyla tescillenmiştir. Soma'da aynı zamanda adaletin de katledildiğini gördük. Soma'da hayatını kaybeden işçileri saygıyla anıyor, bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi, emekçilerin sesi olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

ŞULE ÇET DAVASI

Yarın görülecek olan Şule Çet davasını da hatırlatan Buldan, "Kadınların dayanışması bu davada bir kez daha kendisini gösterecek. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

"YANDAŞ DEĞİLSENİZ TECRİT ALTINDASINIZ"

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Bu hafta Kayıplar Haftası. Kayıpların akıbeti ortaya çıkmadıkça ve failler yargılanmadığı sürece gelip geçecek tüm iktidarlar faillerin koruyucusu olacaktır. Tüm failler yargılanıncaya kadar bu mücadele sürecek."

"Bu ülkede bütün sorunların kaynağı hak hukuk ve adaletin olmayışıdır. Keyfi bir yönetim yaşıyoruz. İmralı'daki tecridin tüm Türkiye'ye yayıldığını görüyoruz. Topyekün tecrit altındayız. İktidar yandaşı değilseniz tecrit altındasınız. Konuşan sanatçılar da tecrit altında. Saray yönetimi sanatçıları 28 Şubat'taki gibi fişlemeye başladı."

AÇLIK GREVLERİ

"Beyaz tülbentli annelere cezaevleri önünde yapılan işkenceye tanıklık ediyoruz. Dün Batman'da anneler ve vekilimiz Feleknas Uca 'Biz devletin bekçisiyiz' diyen polislerce darbedildi. İl başkanımız gözaltına alındı. Gebze'de Bakırköy'de, Kızıltepe'de cezaevlerinin önünde çocukları ölmesin diye, annelerimiz cezaevlerinin önünde oturma eylemi yapıyor. Annelerimize saldıran polisler için yargıyı göreve çağırıyoruz."

"HÜKÜMET ACİL ADIM ATMALI"

"Türkiye'nin daha fazla uçuruma sürüklenmemesi için, Sayın Öcalan iktidarından muhalefetine tüm kesimlere açık bir mesaj iletti. İki avukat İmralı'ya giderek Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Oradan gelen mesaj önemlidir. Ülkenin geleceğine dair umutları yeşertmek için bu çağrı görmezden gelinemez. Demokrasiden yana tüm kesimler tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya."

"Avukat görüşleri gibi hukuki bir talebin acilen garanti altına alınmasını istiyoruz. Bu talebin karşısında durmak ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ölümlerin yaşanmaması için hükümet acil adım atmalı ve tecridi sonlandırmalıdır. Buradan tüm annelere söz veriyoruz, bu sorun sadece sizin sorununuz değil. Bu soruna karşı sizlerle birlikte mücadele etmeye söz veriyoruz."

YEREL SEÇİM VE YSK TEPKİSİ

"31 Mart seçimleri AKP'nin seçim işleri komisyonu gibi çalışan YSK, İstanbul seçimlerini iptal etti. Tıpkı HDP'lilerin mazbatalarını iptal etmeleri gibi. İstanbulluların iradesini gasbettiler. Şaibeli olan seçim değil, YSK'dir. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Çıkmış utanmadan 'oylar çalındı' diyorlar. Halkın aklıyla dalga geçiyorlar. İstanbul'da oylar değil, AKP ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı. Daha geçen hafta bölgede 10 muhtarın mazbatasına el konuldu. YSK kendisini halk iradesinin üstünde görüyor. Biz bunları hep söyledik ama ne yazık ki sesimiz yeterince duyulmadı. HDP'li belediyelerin gasbı da İstanbul'un gasbı da YSK eliyle yapılan bir sandık darbesidir. 26 belediyemizi tecrit altına almaya çalışıyorlar şimdi de. Cizre'de emniyet amiri 'kanuna aykırı ama yapacağız' diyorlar. Bunlar darbe mekaniğinden besleniyorlar ve cesareti Ankara'dan alıyorlar. Halkımızın iradesine sonuuna kadar sahip çıkacağız, el konulan belediyelerimizin de yerlerde tekmelenen annelerimizin hesabını da 23 Haziran'da sandıkta bir kez daha soracağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

"CİZRE'DE DE İSTANBUL'DA HALK İRADESİNİ YOK SAYAN ZİHNİYET AYNI"

"Önemli olan demokrasiye sahip çıkmaktır. Cizre'ye sahip çıkmayan, İstanbul'a da sahip çıkamaz. Halk iradesini gasbeden bu darbe mekaniğine karşı tüm toplumsal kesimlerin mücadele etmesi gerekir. Bir otoriter sistemle karşı karşıayyız. Beyaz tülbentli annelere saldıran elle, İstanbul'da, Bölge'de mazbataları gasbeden el aynıdır. Cizre'de kanunu tanımıyorum diyen zihniyetle, İstanbul'da halk iradesini yok sayan zihniyet aynıdır."

"İSTANBUL YSK'DEKİ 5 ADAMDAN BÜYÜKTÜR"

"Böylesi bir ortamda İstanbul'da, hani hep dünya 5'ten büyüktür diyor ya, biz de halk YSK'deki o 5 adamdan büyüktür diyoruz. HDP demokrasinin yanındadır, HDP ezilenlerin, iradesi gasbedilenlerin, barışın, özgürlüğün yanındadır. HDP 31 Mart'ta güç dengesini değiştirdi. Otoriter anlayışı geriletti. Türkiye halklarına umut verdi. Türkiye 31 Mart'taki kararlılığını 23 Hziran'da sürdürecek. Daha güçlü bir Demokrasi İttifakı diyoruz. Halklarımızın nefes alabildiği, kimsenin kimseye öteki demediği toplumsal uzlaşıya dayalı bir demokrasi ittifakından söz ediyoruz. Demokrasi'nin yolu İstanbul kadar Cizre'den de geçmektedir. AKP-MHP blokunun uygulamalarına hep birlikte ses çıkarmazsak eksik kalacaktır. Adaletsizliğe her yerde birlikte karşı çıkalım."

"Seçimleri kaybedince demokrasiyi hatırladılar. Bu baskıcı rejimle yönetemeyeceklerini kendileri de görüyor aslında. Ama önemli olan ne yaptıklarıdır. Annelere her gün saldırıyorlar, aydınlar cezaevine atılıyor, sanatçılar fişleniyor. Soruyoruz, demokrasi reformunuz bu mudur. Hukuku devre dışı bırakan bir hükümet hangi demokrasi reformunu yapacak. Hiç kuşkunuz olmasın asıl demokrasi reformunu halkın kendisi yapacak." (EVRENSEL WEB TV)