İzmir’de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

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Tarımda üretim maliyetleri bir yılda yüzde 30 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 1,09, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,75 artış gösterdi.