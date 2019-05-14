14 Mayıs 2019 11:46

İzmir’de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

İzmir’de, “‘FETÖ’nün TSK’deki gizli yapılanması” soruşturmasında 10’u muvazzaf 12 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

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    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK)’deki kripto yapılanması” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15’i muvazzaf 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u muvazzaf 12’si tutuklandı.

    Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla, 1 albay ile 2 astsubay da sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İzmir/AA)

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