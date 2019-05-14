14 Mayıs 2019 11:46
Hakkari'de 1 asker yaşamını yitirdi
Hakkari'de Serabat üs bölgesine açılan ateş sonrasında 1 asker yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Hakkari'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK tarafından açılan ateş sonrasında 1 asker yaşamını yitirdi.
Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. (HAKKARİ)
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