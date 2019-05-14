Diyarbakır Tabip Odası: Açlık grevi takibini bağımsız hekimler yapmalı

Açlık grevlerinin takibinin bağımsız hekimler tarafından yapılması yönündeki talepleri reddedilen Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, tutukluların sağlığına ilişkin Sağlık Bakanlığı, hekimler ve sağlık örgütlerinin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, “Ölüm değil, yaşam kazanmalı” dedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle binlerce tutuklu tarafından başlatılan açlık grevleri ve ölüm orucu devam ediyor. Tutukluların sağlık durumuna ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Diyarbakır’da oluşturulan Açlık Grevlerini Takip ve İzleme Platformu verilerine göre, tutukluların sağlık durumuna ilişkin belirli periyotlarla bilgilendirmeler yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, tutukluların sağlık koşullarının takibinin cezaevinin tek başına yapmasının imkansız olduğuna dikkat çekti.

YAKLAŞIK 3 BİN TUTUKLU AÇLIK GREVİNDE

Türkiye’de ve dünyada açlık grevleri konusunda hekimlerin ve sağlık meslek örgütlerinin artık deneyimli olduğuna değinen Demir, yaklaşık 3 bin tutuklunun açlık grevinde, 30 tutuklunun ise ölüm orucunda olduğunu hatırlattı.

HEKİMLERİN YAKLAŞIMI SÖZLEŞME ESASLI

Hekimlerin ve sağlık örgütlerinin açlık grevlerine yaklaşımını gerek Malta Sözleşmesi’nde gerekse de Dünya Tabipler Birliğinin hazırladığı bildirgelerde net olarak aktarıldığını ifade eden Demir, ölüm orucu ve açlık grevlerine ilişkin bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaların sözleşmelerin esasına göre olduğunu aktardı.

“BAŞVURULARIMIZ KABUL EDİLMİYOR”

Cezaevlerinden grevlerin takibini bağımsız hekimler tarafından yapılması talebiyle kendilerine gelen başvuruların olduğunu belirten Demir, “Tabipler Odası olarak oluşturduğumuz bağımsız hekimlerle takiplerimizi devam ettirmekteyiz. Leyla Güven ve dışarıda olan diğer açlık grevinde olanların kontrollerini yapabiliyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevlerini, cezaevi revirini ziyaret etme noktasındaki başvurularımıza bugüne kadar bize olumlu yönde bir cevap verilmedi” dedi.

“CEZAEVLERİNİN TEK BAŞINA TAKİP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Mehmet Demir, “Koğuşlar kalabilecek kişi sayısı üzerinden kat be kat dolmuştur. Sağlık boyutuyla yeterli olması mümkün değil. Bunun içinde açlık grevlerinin olması ve sayının fazla olması nedeniyle cezaevlerinin tek başına bunu takip etmesi imkansızdır. O yüzden yetkililer, Sağlık Bakanlığı, hekimler ve sağlık örgütleri birlikte çalışarak bunun üstesinden gelinebilir” şeklinde konuştu.

“ÖLÜM DEĞİL, YAŞAM KAZANMALI”

Açlık grevlerinin hiç kimsenin bedenine ve yaşamına zarar vermeden çözülmesinin hekimlerin vicdani ve insani temennisi olduğunu söyleyen Demir, “Gelen aşama ve ölüm oruçları kaygı vericidir. Ölüm oruçları için uzun bir zaman yoktur. Dolayısıyla herkesi duyarlılığa ve insan yaşamını temel alan bir çözüme kavuşmasını diliyoruz. Ölüm değil, yaşam kazanmalı” dedi. (Diyarbakır/MA)

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