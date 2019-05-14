Gözaltına alınan annelerin tutanağında eğitim durumuna "cahil" yazıldı

İstanbul’da açlık grevi ve ölüm oruçlarına dikkat çekerken gözaltına alınan ve okuma yazması olmayan 3 anne için polisin ifade tutanağına “cahil” diye yazdığı ortaya çıktı.

Açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek amacıyla tutuklu yakınlarının geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önü ve Mısır Çarşısı'nda yaptıkları eylem nedeniyle aralarında gazeteci ve avukatların da olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 40 kişi dün savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinden Hacı Oğiş sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.



Mezopotamya Ajansından Metin Yoksu'nun haberine göre gözaltındaki kimi anneler için, emniyet müdürlüğünde alınan ifade tutanaklarında, “Okuma yazması yok” ifadesi yerine “Cahil” yazıldığı ortaya çıktı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarının hazır bulundukları ifade alma işlemlerinde, tutanaklara okuma yazma bilmeyen 3 tutuklu annesinin eğitim durumuna ilişkin bölüme “Cahil” yazıldı.



Avukatlar, ifadelere odaklandıkları için bu kısmı gözden kaçırdıklarını belirterek, konuya dair suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)



Fotoğraf: MA