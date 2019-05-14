MNG Kargo’dan skandal mesaj: Gönderiniz HDP PKK’ya teslim edilmiştir

Batman’dan HDP Genel Merkezine kargo gönderen Reşat Akıncı’ya MNG kargo tarafından "Gönderiniz HDP PKK’ya teslim edilmiştir" mesajı gönderildi.

MA'dan Berivan Altan'ın haberine göre; Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 31 Mart’ta belediye meclis üyesi seçilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen Reşat Akıncı, parti genel merkezine geçtiğimiz hafta içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapabilmek için evraklarını MNG Kargo ile gönderdi. Akıncı’ya MNG Kargo’dan gönderdiği evrakların parti genel merkezine ulaşması aşamasında 3 kere mesaj geldi. Akıncı’ya kargo şirketi tarafından gönderilen son mesajda ise “Gönderiniz 06/05/2019 tarihinde ESAT şubemiz tarafından HDP PKK’ya teslim edilmiştir” ifadelerinin yer aldığı skandal bir mesaj gönderildi.

"İŞLERİNİ YAPSINLAR"

Kargo şirketinin neden ve hangi amaçla böyle bir mesaj attığının sorgulanması gerektiğini kaydeden Akıncı, “HDP Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi. Milyonlardan oy alıyor. Ama iktidar tarafından sürekli illegalize edildiği için bazıları bunlardan kendine iş çıkarıyor” dedi. Akıncı, duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Demek ki onlar da iktidar gibi düşünüyorlar. Onların işi kargo taşımak, halka hizmet etmek. Onların işi siyasi fikirleriyle hareket edip, böyle partiyi töhmet altında bırakmak değil.”

"ISRARLI ARAMALARIMIZA DÖNÜŞ OLMADI"

Kargo şirketinin Esat Şubesi Müşteri Hizmetleri birimi MA'ya herhangi bir dönüş yapmadı.

Konuya dair HDP Hukuk Komisyonu’nun sorumluların bulunması için çeşitli girişimlerde bulunduğu, sorumlular bulunduğu takdirde gerekli hukuki süreçleri işletecekleri öğrenildi. (HABER MERKEZİ)