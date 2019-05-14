ABD'de ‘binlerce mülteci aileye gözaltı planı’ iddiası

ABD’de haklarında sınır dışı kararı verilen binlerce aile için gözaltı planı yapıldığı ancak Donald Trump yönetiminin, kaynak sorunu ve kamuoyunun olası tepkisi nedeniyle plandan vazgeçtiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında görevli iki yetkili ve konunun muhatabı diğer iki kişi, Associated Press (AP) ajansına yaptıkları açıklamada, bakanlığın, başta New York, Los Angeles ve Chicago olmak üzere 10 kentte mülteci çocuklar ve ebeveynlerini gözaltına almayı planladığını söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu planla mültecilere mesaj verilmek ve diğerlerinin ülkeye girmesinin önüne geçmek istendiğini kaydetti.

Haberde, dönemin ABD Göçmenlik ve Gümrük İcra Müdür Vekili Ron Vitiello ve eski İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'ın, kaynakları sınırdan başka bir yöne çevirebileceği, gözaltı merkezlerinin yetersizliği ve kamuoyunun olası tepkisi nedeniyle planı rafa kaldırdığı belirtildi.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi geçen yıl güney sınırında mülteci çocukları ailelerinden ayırarak gözaltı merkezlerine koymuş, bu tutum, ABD'nin insani rolünü terk ettiği ve çocuklara zarar verdiği eleştirilerine neden olmuştu. Haziran ayında durdurulan uygulama, mülteci girişlerini engellemekte başarılı olmamış, aksine daha çok mülteci ABD'nin güney sınırına dayanmıştı. (Washington/AA)