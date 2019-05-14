14 Mayıs 2019
ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı boykotta
ODTÜ'de polis saldırısı ve etkinlik yasaklamalarına karşı boykot çağrısı yapan öğrenciler, fakülte ve bölüm binalarında toplanmaya başladı.
ODTÜ'de yapılmak istenen 9. Onur Yürüyüşüne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ'lü öğrenciler, üniversitedeki baskı ve engellemelere karşı dersleri boykot etme kararı aldı. Öğrenciler fakülte ve bölüm binalarında bir araya gelerek dersleri boykot ediyor.
ODTÜ öğrencileri, polisin okula girmemesi, ODTÜ’nün gelenekselleşen Onur Yürüyüşü, Devrim Yürüyüşü gibi değerlerine sahip çıkılması ve ODTÜ yönetiminin istifa etmesini talep ediyor.
Rektörlük binasi önünde toplanan öğrenciler, davul eşliğinde halaylar çekiyor.
Fakülte ve bölüm binaları önünde bir araya gelen öğrenciler kampüs içinde yürüyüş düzenliyor.
Mühendislik Fakültesinden başlayan yürüyüş kolu ile Hazırlık binasından yürüyen öğrencilerle buluştu.
14 Mayıs 2019
Sosyal Bilimler binasi önünde de öğrenciler toplanıyor.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hazırlık ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yürüyüş kolları birleşti.
Öğrenciler binalara pankartlar asıp sınıfları dolaşarak arkadaşlarını boykota çağırıyor.