ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı boykotta

ODTÜ'de polis saldırısı ve etkinlik yasaklamalarına karşı boykot çağrısı yapan öğrenciler, fakülte ve bölüm binalarında toplanmaya başladı.

ODTÜ'de yapılmak istenen 9. Onur Yürüyüşüne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ'lü öğrenciler, üniversitedeki baskı ve engellemelere karşı dersleri boykot etme kararı aldı. Öğrenciler fakülte ve bölüm binalarında bir araya gelerek dersleri boykot ediyor.

ODTÜ öğrencileri, polisin okula girmemesi, ODTÜ’nün gelenekselleşen Onur Yürüyüşü, Devrim Yürüyüşü gibi değerlerine sahip çıkılması ve ODTÜ yönetiminin istifa etmesini talep ediyor.

 

 

14 Mayıs 2019 09:35
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11:26

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11:13

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11:00

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Rektörlük binasi önünde toplanan öğrenciler, davul eşliğinde halaylar çekiyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

10:45

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Fakülte ve bölüm binaları önünde bir araya gelen öğrenciler kampüs içinde yürüyüş düzenliyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

10:37

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Mühendislik Fakültesinden başlayan yürüyüş kolu ile Hazırlık binasından yürüyen öğrencilerle buluştu. 

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

 

Fotoğraf: Evrensel

10:24

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Sosyal Bilimler binasi önünde toplanan öğrenciler "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganı attı.

 

10:15

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Sosyal Bilimler binasi önünde de öğrenciler toplanıyor.

Fotoğraf: Evrensel

10:02

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09:55

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İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hazırlık ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yürüyüş kolları birleşti.

Fotoğraf: Evrensel

09:37

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Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

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09:10

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Öğrenciler binalara pankartlar asıp sınıfları dolaşarak arkadaşlarını boykota çağırıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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ODTÜ'de polis saldırısı ve etkinlik yasaklamalarına karşı boykot çağrısı yapan öğrenciler, fakülte ve bölüm binalarında toplanmaya başladı.

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