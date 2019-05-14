ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı boykotta

ODTÜ'de yapılmak istenen 9. Onur Yürüyüşüne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ'lü öğrenciler, üniversitedeki baskı ve engellemelere karşı dersleri boykot etme kararı aldı. Öğrenciler fakülte ve bölüm binalarında bir araya gelerek dersleri boykot ediyor.

ODTÜ öğrencileri, polisin okula girmemesi, ODTÜ’nün gelenekselleşen Onur Yürüyüşü, Devrim Yürüyüşü gibi değerlerine sahip çıkılması ve ODTÜ yönetiminin istifa etmesini talep ediyor.