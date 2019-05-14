Dolar/TL güne 6,09 seviyesinde başladı (14 Mayıs 2019)

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından 6,25'e yükselen ve Merkez Bankasının sıkılaştırma tedbirlerinin ardından geçtiğimiz hafta 5,95 seviyesine düşen dolar/TL 6,10 bandında işlem görüyor.

Güne 6,09 lira seviyesinde başlayan dolar 6,10 liradan işlem görüyor. Avro ise 6,85 liradan işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,09 lira, avronun satış fiyatı ise 6,86 lira olmuştu.

Kamu bankalarının piyasaya 4,5 milyar dolarlık satış yapması, Merkez Bankasının örtülü faiz artışı başta olmak üzere arka arkaya aldığı tedbirler geçtiğimiz hafta kurun gerilemesinde etkili olmuştu. Dolar kurunun gerilemesinde Türkiye’nin S-400 krizinde geri adım atacağı iddiasını içeren haberleri de etkili olmuştu.

ABD ile Çin arasında cuma günü ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık misillemesi sonrası dolar yeniden yükselişe geçti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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