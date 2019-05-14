Sudan’da protestoculara silahlı sivil grup saldırdı: En az 1 ölü

Sudan'da bazı silahlı gruplar, eski rejimin kalıntıları ve darbeye karşı kitlesel eylemlerin sürdüğü ordunun genel karargahı önünde protestoculara saldırdı. Saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, saldırganların sivil silahlı ve sopalı kişiler olduğunu açıkladı. Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), saldırının arkasında eski rejime bağlı istihbarat birimlerinin ve milis grupların olduğunu ifade etti. Sudan’da darbe öncesinde Ömer Beşir yanlısı sivil gruplar protestoculara saldırılarda bulunmuştu.

ÖDGB SALDIRI SONRASI SOKAKLARDA OLMA ÇAĞRISI YAPTI

Halkı eylemcilere destek için ordu karargahı önünde toplanmaya ve ülke genelinde barışçıl tepkiler vermeye çağıran ÖDBG, ordudan görevini yerine getirmesini ve protestocuları korumasını istedi.

Öte yandan meydandaki Sudanlılar, kendilerine saldıranların ‘Hızlı Destek Kuvvetleri’ unsurları olduğunu ileri sürdü.

DARBE YÖNETİMİ: ANLAŞMADAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Darbe yönetiminden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise ‘birtakım tarafların’ meydana girerek, halka ateş açtığı, kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalıştığı ifade edilerek, ÖDBG ile iş birliği ve görüşmelerin süreceği belirtildi. Darbe yönetimi saldırıda biri subay olmak üzere toplam 4 askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Darbe yönetimi dün ÖDBG ile geçici otorite konusunda anlaşmaya varıldığını, gelecek salı günü de yönetime katılım oranları ve geçiş dönemi süresine ilişkin konuların ele alınması için bir araya gelineceğini açıklamıştı.

DARBECİLERE KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ordu karargahı önündeki eylemler devam ediyor. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki, ülkenin en işlek caddelerinden Nil Caddesi protestocular tarafından barikatlarla trafiğe kapatıldı.

SUUDİLERDEN DARBECİLERE ‘İSLAM ZİRVESİ’ DAVETİ

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı Mekke'de düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi’ne davet etti. Suudi Arabistan darbe yönetimini tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu. (Hartum/AA)