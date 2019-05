İstanbul Valiliği "Her şey çok güzel olacak" pankartını yasakladı

İstanbul'da Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü için yapılan yürüyüşte, polisler "Her şey çok güzel olacak" pankartının İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığı söyledi. Polisler, pankartın kaldırmasını istedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü için yapılan yürüyüşte, polisler "Her şey çok güzel olacak" pankartına izin vermedi. Emniyet yetkilileri pankartın Valilik kararıyla yasaklandığını söyledi ve pankart kaldırıldıktan sonra yürüyüşe devam edilmesini istedi. "Her şey çok güzel olacak pankartını kaldırın yürüyün lütfen" diyen emniyet yetkilisi, "Neden?" sorusu üzerine yazılı talimat olmadığı fakat talimatın İstanbul Valiliği tarafından verildiğini söyledi. "Bugünden itibaren Valilik 'Her şey çok güzel olacak' pankartını yasakladı diyoruz öyle mi?" sorusuna emniyet yetkilisi "Evet" yanıtı verdi.

Avukat Tamer Doğan da Twitter hesabında "Her şey güzel olacak pankartı Valilik kararıyla yasaklanmış! Bizzat emniyet müdürü söyledi." dedi. Taylan Kulaçoğlu adlı Twitter kullanıcısı ise "Az önce #Soma eyleminin önünü kesen polis, "valilik kararıyla #herseyçokgüzelolacak sloganının yasaklandığını" ve kaldırılmaması halinde yürüyüşe müdahale edeceklerini söylediler. İnana biliyor musunuz, herşey güzel olacak demek artık yasak!" diyerek o anları paylaştı.