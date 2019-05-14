14 Mayıs 2019 02:03

İstanbul Valiliği "Her şey çok güzel olacak" pankartını yasakladı

Soma Katliamı'nın yıl dönümü için yapılan yürüyüşte polisler, "Her şey çok güzel olacak" pankartının Valilik tarafından yasaklandığını söyledi.

İstanbul Valiliği "Her şey çok güzel olacak" pankartını yasakladı

Ekran görüntüsü, Furkan Bek adlı sosyal medya kullanıcısının Kadıköy'deki Soma eylemine dair YouTube'da paylaştığı videodan alınmıştır

    • Paylaş

    İstanbul'da Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü için yapılan yürüyüşte, polisler "Her şey çok güzel olacak" pankartının İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığı söyledi. Polisler, pankartın kaldırmasını istedi.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü için yapılan yürüyüşte, polisler "Her şey çok güzel olacak" pankartına izin vermedi. Emniyet yetkilileri pankartın Valilik kararıyla yasaklandığını söyledi ve pankart kaldırıldıktan sonra yürüyüşe devam edilmesini istedi. "Her şey çok güzel olacak pankartını kaldırın yürüyün lütfen" diyen emniyet yetkilisi, "Neden?" sorusu üzerine yazılı talimat olmadığı fakat talimatın İstanbul Valiliği tarafından verildiğini söyledi. "Bugünden itibaren Valilik 'Her şey çok güzel olacak' pankartını yasakladı diyoruz öyle mi?" sorusuna emniyet yetkilisi "Evet" yanıtı verdi.

    Avukat Tamer Doğan da Twitter hesabında "Her şey güzel olacak pankartı Valilik kararıyla yasaklanmış! Bizzat emniyet müdürü söyledi." dedi. Taylan Kulaçoğlu adlı Twitter kullanıcısı ise "Az önce #Soma eyleminin önünü kesen polis, "valilik kararıyla #herseyçokgüzelolacak sloganının yasaklandığını" ve kaldırılmaması halinde yürüyüşe müdahale edeceklerini söylediler. İnana biliyor musunuz, herşey güzel olacak demek artık yasak!" diyerek o anları paylaştı.

    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız

    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ABD, Hanan Aşravi'nin vize başvurusunu gerekçe göstermeden reddetti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakının gerilimi artırarak kazanması olanaklı mı?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Taşlar… Sopalar… Sanatçılar…

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kuzu postuna bürünmek ya da "çözüm" istismarcılığı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bitmeyen 159'lar

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İner misin, çıkar mısın?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Seçimin yenileneceği Honaz'da seçmen, YSK kararına tepkili
    Seçimin yenileneceği Honaz'da seçmen, YSK kararına tepkili

    AKP'nin kaybettiği ve yeniden sayımlarda sonucun değişmediği Honaz'da seçim yenileniyor. Seçmenler "Azıcık vicdanı olan tepki gösterir" diyor.

    Ankaralı işçiler: Ülken yangın yerine dönmüş, senin derdin seçimler!
    Ankaralı işçiler: Ülken yangın yerine dönmüş, senin derdin seçimler!

    Ankara'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler, İstanbul seçimlerinin iptaline tepkili olduklarını dile getiriyor.

    Hükümetin seçim ısrarı kamu işçisini mağdur ediyor
    Hükümetin seçim ısrarı kamu işçisini mağdur ediyor

    Hükümet, toplusözleşme görüşmelerini daha önce 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasına ertelemişti ancak teklifler hâlâ açıklanmış değil.

    Modavizyon işçileri: Fabrika bizim için cehennem haline geldi
    Modavizyon işçileri: Fabrika bizim için cehennem haline geldi

    Modavizyon işçileri üretim ve performans baskısı, hakaret, tuvalet kısıntısı gibi nedenlerle canlarından bezdiklerini söylüyor.

    Ekonomik krizin can yakıcı portresi: Ekmeğe muhtaç, intihara meyilli
    Ekonomik krizin can yakıcı portresi: Ekmeğe muhtaç, intihara meyilli

    İstanbul Esenyalı'da yaşayan bir kadının anlattıkları, ekonomik krizin etkilerinin boyutunu gözler önüne seriyor: İntiharı bile düşünüyorum…

    İstanbul Valiliği "Her şey çok güzel olacak" pankartını yasakladı
    İstanbul Valiliği "Her şey çok güzel olacak" pankartını yasakladı

    Soma Katliamı'nın yıl dönümü için yapılan yürüyüşte polisler, "Her şey çok güzel olacak" pankartının Valilik tarafından yasaklandığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kanser hastası Prof. Haluk Savaş'ın pasaport başvurusu reddedildi
    Kanser hastası Prof. Haluk Savaş'ın pasaport başvurusu reddedildi

    KHK ile ihraç edilen kanser hastası Haluk Savaş'ın, yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurt dışına gitme talebi reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Batman'da tutuklu ailelerine müdahale: 26 kişi gözaltında
    İstanbul ve Batman'da tutuklu ailelerine müdahale: 26 kişi gözaltında

    İstanbul ve Batman'da açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek isteyen tutuklu ailelerine polis müdahale etti, toplam 26 kişi gözaltına alındı.

    "Goril selfiesi" 50 bin dolar bağış getirdi
    "Goril selfiesi" 50 bin dolar bağış getirdi
    İsveç’te yazarlar kütüphanelerin kapatılmasına karşı meydanlarda
    İsveç’te yazarlar kütüphanelerin kapatılmasına karşı meydanlarda
    Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti
    Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    Merkez Bankasının kefen parasına göz dikildi
    Merkez Bankasının kefen parasına göz dikildi

    Merkez Bankasının 40 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılacağı iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi
    İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi

    Ekrem İmamoğlu'nun akbil ve su indirimi vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, İBB Meclisi'nde kabul edildi.

    ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ta 67 yaş üstü akademisyenlerin işine son verildi
    ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ta 67 yaş üstü akademisyenlerin işine son verildi

    ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde 67 yaş üstündeki akademisyenlerin kontratlarının 1 Temmuz itibarıyla feshedileceği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"
    ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"

    ODTÜ'de Onur Yürüyüşüne saldırı sonrası boykot çağrısı yapan öğrenciler “Rektöre Veda Töreni” sloganıyla Rektörlük binası önünde toplandı.

    Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı
    Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı

    Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik, Avukat Arzu Kayaoğlu ve 38 tutuklu yakını hakkında tutuklama talep edildi. Kuray, serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız
    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız

    Soma Katliamının 5. yıl dönümü dolayısıyla Soma başta olmak üzere pek çok yerde anmalar düzenlendi. Yakınlarını kaybeden aileler, adalet istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk
    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk

    Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın, CHP ve İYİ Parti'nin seçimin tümünün iptal istemini reddetmesini "Farklı bir karar beklemiyorduk" diye yorumladı.

    Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi
    Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi

    HDP'li Nuran İmir, Beytüşşebap’ta 31 Mart seçimlerinde AKP adayının iş vaadiyle seçim çalışması yürüttüğü iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

    Suriye ordusu İdlib il sınırına yaklaştı
    Suriye ordusu İdlib il sınırına yaklaştı

    Suriye ordusuna bağlı güçler, cihatçıların elindeki son vilayet olan İdlib’in il sınırına bir kilometre mesafeye yaklaştı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti
    YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti

    YSK, İYİ Partinin Bursa Mustafakemalpaşa'da seçimlerin iptali için yaptığı başvurusunu jet hızıyla reddetti.

    Mansur Yavaş: Ben kendi yetkimi gasbettirmem size
    Mansur Yavaş: Ben kendi yetkimi gasbettirmem size

    Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’nin belediye şirketlerinin kontrolünün belediye meclisine verilmesi önerisini reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti
    YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

    YSK, CHP ve İYİ Partinin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini ve 24 Haziran seçimlerinin iptali istemini reddetti.

    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel
    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel

    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen annelerin eylemleri yine polislerce engellendi.

    TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin
    TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin

    TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaparak üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

    AP seçimlerinde dikkatler aşırı sağcı partilerin yükselişinde
    AP seçimlerinde dikkatler aşırı sağcı partilerin yükselişinde

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi sağ popülist, milliyetçi ve faşist parti ve hareketlerin ne kadar oy alacağı merak konusu.

    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin
    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin

    Ekoloji Birliği, Akkuyu Nükleer Santral inşaatının derhal durdurulması ve yapımından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.