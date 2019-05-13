İran sınırında 9 mülteci daha donarak hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen 9 mültecinin cansız bedeni bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, ilçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8’i aynı yerde, 1’i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü tahmin edilen 9 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda mülteci oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cansız bedenlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesine getirilen cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

14 MÜLTECİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

12 Nisan'da da Gelenler Mahallesi kırsalında mülteci oldukları belirlenen 6 erkeğin cansız bedeni bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında 2 mülteci, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu kişilerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile bedenlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti. (HABER MERKEZİ)

İran sınırında 6 mültecinin donmuş cansız bedeni bulundu

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