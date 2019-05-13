13 Mayıs 2019 22:15
Kuşadası'nda fayton faaliyetlerine son verildi
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte fayton faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fayton faaliyetlerine son verildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte fayton faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Belediye Başkanı Günel, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası’nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyunu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
13 Mayıs 2019
13 Mayıs 2019
(HABER MERKEZİ)
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