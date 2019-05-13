Kuşadası'da fayton faaliyetlerine son verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fayton faaliyetlerine son verildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki fayton faaliyetlerine son verildiğini duyurdu. Belediye Başkanı Günel, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası’nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyunu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

SANATÇILARDAN AÇIKLAMAYA DESTEK GELDİ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in fayton faaliyetinin son bulduğuna ilişkin kararına sanatçı ve hayvan hakları savunucularından destek geldi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, gelen destek mesajları üzerine “Sanatçılarımızdan ve hayvanseverlerimizden gelen destek mesajları bizleri çok mutlu etti. Uzun yıllardır bu konu ile ilgili bir hassasiyetim vardı ama yetkim olmadığı için rahatsızlığımı yetkililer ile paylaşmaktan başka elimden gelen bir şey yoktu. 31 Mart’ta belediye başkanı olarak Kuşadası halkı bana yetkiyi verir vermez konuyu gündeme alarak harekete geçtik. Sahipsiz ve sahipli hayvanlarımız ile ilgili daha pek çok radikal projemiz var. Zaman içinde bunların hepsini bir bir uygulamaya başlayacağız” dedi.

DESTEK MESAJLARINDAN BAZILARI

Duyduğum en güzel şey bugün

Dilerim tüm belediyeler sizden örnek alsın!

Bizleri bu acı haberlerden uzaklaştırsın!

Tüm canlılarımızın dili kanadı olsunlar #ÖmerGünel https://t.co/wl44ALbd5X — Doğa Rutkay (@Doarutkay) 14 Mayıs 2019

Görsel, Ezgi Mola'nın Instagram gönderisinden alınmıştır

Ne güzel yapmışsınız başkanım https://t.co/We1LltUTn8 — Murat Dalkılıç (@MuratDalkilic) 14 Mayıs 2019

(HABER MERKEZİ)

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