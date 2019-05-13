Kuşadası'da fayton faaliyetlerine son verildi
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki fayton faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fayton faaliyetlerine son verildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki fayton faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Belediye Başkanı Günel, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası’nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyunu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
13 Mayıs 2019
13 Mayıs 2019
SANATÇILARDAN AÇIKLAMAYA DESTEK GELDİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in fayton faaliyetinin son bulduğuna ilişkin kararına sanatçı ve hayvan hakları savunucularından destek geldi.
Belediye Başkanı Ömer Günel, gelen destek mesajları üzerine “Sanatçılarımızdan ve hayvanseverlerimizden gelen destek mesajları bizleri çok mutlu etti. Uzun yıllardır bu konu ile ilgili bir hassasiyetim vardı ama yetkim olmadığı için rahatsızlığımı yetkililer ile paylaşmaktan başka elimden gelen bir şey yoktu. 31 Mart’ta belediye başkanı olarak Kuşadası halkı bana yetkiyi verir vermez konuyu gündeme alarak harekete geçtik. Sahipsiz ve sahipli hayvanlarımız ile ilgili daha pek çok radikal projemiz var. Zaman içinde bunların hepsini bir bir uygulamaya başlayacağız” dedi.
DESTEK MESAJLARINDAN BAZILARI
Duyduğum en güzel şey bugün— Doğa Rutkay (@Doarutkay) 14 Mayıs 2019
Dilerim tüm belediyeler sizden örnek alsın!
Bizleri bu acı haberlerden uzaklaştırsın!
Tüm canlılarımızın dili kanadı olsunlar #ÖmerGünel https://t.co/wl44ALbd5X
Ömer Başkan’ım sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız @omergunel @KusadasiBel #fayton Tüm belediyelerden aynı hassasiyeti bekliyoruz. https://t.co/Moh79ELFlH— Şevval Sam (@sevvalsam) 15 Mayıs 2019
Ne güzel yapmışsınız başkanım https://t.co/We1LltUTn8— Murat Dalkılıç (@MuratDalkilic) 14 Mayıs 2019
(HABER MERKEZİ)
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