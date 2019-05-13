İsveç’te yazarlar kütüphanelerin kapatılmasına karşı meydanlarda

Murat KUSEYRİ

Stockolm

İsveç’te yazar ve kütüphane çalışanları, kültür kurumlarımda uygulanmaya başlanılan kemer sıkma politikasını ve kütüphanelerin kapatılma girişimini kınamak için başkent Stockholm’de bir gösteri düzenledi.

Başını İsveç Yazarlar Birliğinin başını çektiği bünyesinde yazar, gazeteci, kültür emekçilerini barındıran “Kütüphaneleri kurtarın” adlı örgütlenme tarafından Kültür Binası önünde düzenlenen gösteride, İsveç Hükümeti ve belediyelere kütüphanelerin geleceğini ana kültür politikası yapmaları ve kemer sıkma politikasından vazgeçmeleri çağrısı yapıldı.

İsveç Yazarlar Birliği Başkanı Grethe Rottböll, yazarların kütüphanelerin en büyük dostu olduğunu ve kütüphanelerin yazarlar ve halk arasında bir köprü olduğunu söyledi.

Stockholm’un en büyük kütüphanesinde çalışanların sayılarının azaltılmasını görüşmek için Mart ayında Stockholm Belediyesi yetkilileriyle görüşme talep etmelerine rağmen taleplerinin karşılanmamasına tepki gösteren Rottböll, “Konuştuğumuz tüm şoför, doktor, öğretmen, sağ ve sol görüşlü tüm vatandaşlar kütüphanelerin halk için çok önemli olduğu düşüncesinde. Ben belediyedeki yöneticilerin dışında hiç kimsenin kütüphanelerde kısıtlamalara gidilmesini istemediğini iddia ediyorum” dedi.

Gösteride konuşmalar yapan kütüphane çalışanları da kütüphanelerin halk ve öğrenciler için taşıdıkları önemi örnekler vererek anlattı. Kütüphanelerde çalışanların sayılarının azaltılmasından hem kendilerinin hem de halkın zarar verdiğini söyleyerek belediye yönetimine kültürde tasarruf yapmasına son vermesi çağrıları yaptı.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

KÜLTÜRDE TASARRUFA GİDİLMESİ ÇILGINLIK

İsveç Yazarlar Birliği Başkanı Grethe Rottböll | Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

Evrensel’in konu hakkındaki sorularını yanıtlayan İsveç Yazarlar Birliği Başkanı Grethe Rottböll, politikacıların yazar ve kütüphane çalışanlarına sormadan kültüre ayrılan kaynakların azaltılmasına karar vermesini çılgınlık olarak değerlendirdi.

Politikacıların yanlış karar verdiklerini anlamaları ve kararı geri almaları gerektiğini söyleyen Rottböll, “Bunun başka bir yolu yok. Biz bundan iki ay önce tasarruf politikalarına karşı bir kampanya başlattık. Bugün de gösteri düzenledik. Kararın alınması için sadece yazarlar ve kütüphane çalışanları değil herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

KÜTÜPHANELERİN KAPATILMASINDAN YOKSULLAR ZARAR GÖRÜYOR

Yazar Elisabeth Olin, politikacıların Stockholm’un en büyük uluslararası kütüphanesinde çalışanların sayısını azaltma ve kütüphaneyi başka bir yere taşıma girişimlerinin utanç verici olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin değişik inanç ve etnik kökenleri bir araya getiren ve kitap ve eserlerden yararlandıkları bir toplanma merkezi olduğunu söyleyen Olin, “Bizlerin kütüphaneler için mücadele etmemiz için pek çok neden var. Alınan tasarruf kararları demokratik olmadığı kadar ekonomik açıdan da yaralı değildir. İtalya’da uzun yıllar yaşadım. İtalya’nın güneyindeki bazı yerleşim birimlerinde kütüphane yok. Yoksul ve az gelirli insanlar bundan zarar görüyor. Biz kütüphanelerimiz olduğu için şanslıyız. Kütüphanelerimizi korumalıyız” şeklinde konuştu.