İstanbul ve Batman'da tutuklu ailelerine müdahale: 26 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt’ta ve Batman'da açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için yapılmak istenen eylemlere müdahale eden polis, Esenyurt'ta 16, Batman'da ise 10 kişiyi gözaltına aldı.

İmralı tecridinin kaldırılması talebiyle tutukluların başlatmış olduğu açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için İstanbul’da Esenyurt Meydanı'nda günlerdir aralıksız oturma eylemi yapan tutuklu anneleri ve aileleri eylemlerini bugün de sürdürdü. MA'nın aktardığına göre, geldikleri meydanda oturan annelerin etrafını kısa bir süre sonra TOMA ve zırhlı araçlarla saran polis ekipleri, annelerin kimliklerini toplayarak Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdi. GBT kontrolü sürdüğü esnada hiçbir uyarı yapmadan annalere müdahale eden polisler 16 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Kıraç Polis Amirliğine götürüldüğü öğrenildi.

BATMAN'DA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman’da da açlık grevleri ve ölüm oruçlarına ilişkin açıklamaya müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına aldı.

Tutuklu aileleri tarafından Batman'da açıklama yapılmak istendi. HDP Milletvekili Feleknas Uca’nın da destek verdiği ailelerin Diyarbakır Caddesi'nde yapmak istediği açıklamaya polis engel oldu. Bu engelleme üzerine sloganlar atarak yürüyüşe geçen ailelere polis müdahaleye başladı. Yapılan sert müdahalede en az 10 kişi gözaltına alındı. O anları görüntülemeye çalışan basın mensupları da yine polislerce engellendi. Gözaltına alınanlar Batman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (HABER MERKEZİ)

İHD: Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı