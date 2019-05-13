Esenyurt'ta nöbet eylemindeki annelere müdahale: 16 gözaltı

İstanbul Esenyurt’ta açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için yapılmak istenen nöbet eylemine müdahale eden polis 16 tutuklu yakınını gözaltına aldı.

İmralı tecridinin kaldırılması talebiyle tutukluların başlatmış olduğu açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için İstanbul’da Esenyurt Meydanı'nda günlerdir aralıksız oturma eylemi yapan tutuklu anneleri ve aileleri eylemlerini bugün de sürdürdü. Geldikleri meydanda oturan annelerin etrafını kısa bir süre sonra TOMA ve zırhlı araçlarla saran polis ekipleri, annelerin kimliklerini toplayarak Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdi. GBT kontrolü sürdüğü esnada hiçbir uyarı yapmadan annalere müdahale eden polisler 16 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların Kıraç Polis Amirliğine götürüldüğü öğrenildi. (İstanbul/MA)

İHD: Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı