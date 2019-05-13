Üniversitede şiir okumaya özel güvenlik engeli!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde (SBF) öğrencilerin bir sınıfta toplanarak şiir okumak istemesi özel güvenlik tarafından engellenmeye çalışıldı. Öğrencileri kameraya alan özel güvenlikler bir grup öğretim üyesinin gelmesiyle sınıfın dışına çıkmak zorunda kaldı. Öğrenciler etkinliklerini tamamladı.

Mülkiye Haberde yayınlanan habere göre, bugün, SBF-Mülkiye’de 125 nolu sınıfta şiir okumak için toplanan öğrenciler, Turgut Uyar’ın “Umuttur” şiirini okurken özel güvenlik sınıfa girdi. Sınıfın boşaltılması yönünde talimat geldiğini öne süren özel güvenlik görevlileri sınıfın boşaltılmasını istediler. Sınıftan çıkılmaması durumunda tutanak tutulacağını söyleyerek öğrencileri tehdit eden özel güvenlik görevlileri, ardından etkinliğin video kaydını almaya başladılar.

Sebebini soran öğrencilere “izinsiz etkinlik” yapıldığını söyleyen güvenlik görevlilerine öğrenciler “sınıfın öğrencilere kapatılamayacağını” söyleyerek yanıt verdi. Tartışmalar sürerken fakülteden bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler de sınıfa geldi. Hocaların gelmesi üzerine özel güvenlik kapının önüne çıkmak zorunda kaldı.

Öğrenciler şiir okuyarak etkinliklerini tamamladılar. (HABER MERKEZİ)

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