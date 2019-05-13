13 Mayıs 2019 19:39

"Hepsi kayda giriyor" diyen Erdoğan'a Fenerbahçe'den yanıt

Erdoğan'ın "Hepsi kayda giriyor" diyerek hedef gösterdiği "Her şey çok güzel olacak" pankartıyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

"Hepsi kayda giriyor" diyen Erdoğan'a Fenerbahçe'den yanıt

Fotoğraf, Twitter'dan alınmıştır

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    Fenerbahçe, statta asılı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" ifadeleriyle hedef gösterdiği "Her şey çok güzel olacak" pankartıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, pankartın 21 maçın tamamında asılı olduğu belirtilerek "Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" denildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs'ta İstanbul Beyoğlu'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe stadında bulunan "Her şey çok güzel olacak" pankartıyla ilgili olarak "Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" demişti. Fenerbahçe Spor Kulübü ise söz konusu pankarta ilişkin bir açıklama yayımlandı.

    "21 MAÇIN TAMAMINDA ASILIYDI"

    Pankartın 21 maçın tamamında asılı olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu pankart üzerinden siyasi bir mesaj çıkarılmasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü güncel siyasetin içine çekme çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" denildi.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Geçtiğimiz hafta sonu Akhisarspor’u ağırladığımız maçta stadımızda asılı bulunan bir pankart ile ilgili medya organlarında çıkan asılsız haberler dolayısıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

    Haberlere konu olan ve güncel siyasi gündemle ilişkilendirilen söz konusu pankart, taraftarlarımız tarafından bu sezon 1 Eylül 2018 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe – Kayserispor müsabakasında asılmıştır. Taraftarlarımızın takımımıza duydukları inancı ifade eden pankart, o tarihten bugüne dek sezon boyunca stadımızda oynadığımız 21 maçın tamamında asılı kalmıştır.

    Söz konusu pankart üzerinden siyasi bir mesaj çıkarılmasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü güncel siyasetin içine çekme çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz.

    Bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak isteriz ki; Fenerbahçe, sarı-lacivert renklere gönül vermiş her tür siyasi görüş ve düşünceye sahip milyonlarca taraftarın ortak sevdasıdır, siyaset üstü bir konumdadır." (HABER MERKEZİ)

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