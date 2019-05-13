Bergama Demokrasi Platformu Soma'yı unutturmadı

Bergama Demokrasi Platformu, hem Soma katliamının 5. yılında anma hem de İstanbul seçimlerindeki YSK kararını protesto etmek için basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet meydanı'nda yapılan açıklamayı platform adına, Eğitim Sen Bergama Temsilcisi Yusuf Gunt okudu. Gunt, YSK seçimlerine ilişkin "Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen seçimlerde oyların çalındığı, sahte seçmen/kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddialarını temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir. YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu iddia ederek halkın iradesine karşı büyük bir saygısızlık yapmıştır. Sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, “partiye göre hukuk, parti için hukuk” anlayışının egemenliğini ilan etmişlerdir" dedi.

"YILMAYACAĞIZ"

Soma'nın 5. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada ise Gunt, "4 yıl süren mahkeme sürecinde patronun ihmalleri ve katliamın göz göre göre geldiği mahkeme tutanaklarına, bilirkişi raporlarına da yansıdı. Soma katliamı davası eldeki onlarca delile rağmen adeta ört bas edilmeye çalışılmıştır. Sermaye yanlısı kararla madenci ailelere acılar tekrar tekrar yaşatılmıştır" diye konuştu. Tüm yaşananlara rağmem davanın peşini bırakmayacaklarını belirten Gunt, "yılmayacağız Soma'yı ve 301 canı, kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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