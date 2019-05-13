Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı

Açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önü ve Mısır Çarşısı’nda yapılan eylemlerde haber takibi yaparken gözaltına alınan Mezopotamya Haber Ajansı (MA) Muhabiri İrfan Tuncçelik, Gazeteci Zeynep Kuray ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Üyesi Avukat Arzu Kayaoğlu'nun da aralarında olduğu 41 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zeynep Kuray, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Açlık grevlerine dikkat çekmek için 9 Mayıs Perşembe günü Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumuna yürümek isterken gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Üyesi Avukat Arzu Kayaoğlu'yla birlikte 15 kişiyi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Dosyaya İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi bakacak.

KURAY VE TUNÇÇELİK'İN TUTUKLANMASI İSTENDİ

10 Mayıs Cuma günü İstanbul Sirkeci'de açlık grevlerinde dikkat çekmek için insan zinciri oluşturdukları sırada gözaltına alınan anneler ve olayı takip ederken gözaltına alınan Gazeteci Zeynep Kuray da tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Yine 10 Mayıs'ta Bakırköy Cezaevi önündeki eylemi takip ettiği sırada annelerle birlikte gözaltına alınan MA muhabiri İrfan Tunççelik de tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

9 ve 10 Mayıs'ta gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen ikisi gazeteci, biri avukat toplam 41 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ötekilerin Hukuk Bürosundan Avukat Tamer Doğan da Twitter hesabından, "Müvekkilimiz Gazeteci Zeynep Kuray adli kontrolle serbest bırakıldı. Sirkeci’den gözaltına alınan: Fener Gunana Zeynep Kuray Aynur Karakartal Evin Yeşilmen Zabide ince Adli kontrol ile serbest bırakıldı." dedi. 13 Mayıs 2019 (HABER MERKEZİ)