Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi

Beytüşşebap Belediyesi’nde işçiyken atanan kayyum tarafından “sözleşmesi bitti” denilerek işsiz bırakılan bir çocuk babası Recep Argan, Habur Çayı'na atlayarak intihar etti. Akıntıya kapılan Argan'a halen ulaşılamadı.

Edinilen bilgilere göre, evli ve bir çocuk babası Argan, belediyeye atanan kayyum döneminde “sözleşmesi bitti” denilerek işten çıkarıldı. Ekonomik durumu kötü olan Argan, uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra yerel seçimler sonrası tekrardan işe girmek için yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadı. Konuyla ilgili bazı aile fertleriyle de tartışma yaşadığı öğrenilen Argan, dün Habur Çayı'na atlayarak, intihar etti. Bazı yakınlarının Argan'ı suya atlamaması için ikna etmek istedikleri ancak başarılı olamadıkları aktarıldı.

HDP'Lİ İMİR'DEN SORU ÖNERGESİ

HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 31 Mart seçimlerinde AKP’li adayın halka ev, ev dolaşarak iş sözü vererek seçim çalışması yürüttüğüne dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması için meclise soru önergesi verdi.

Önergede AKP’li adayın Çağrı Merkezi ve Tekstil atölyelerinde yüzlerce kişiye iş sahibi yapacağı sözü verdiğini ifade etti. Seçimden sonra da İŞ-KUR üzerinden ücretleri ödenen bazı işçilerin sözleşmesinin yenilenmediğini belirten Nuran İmir, bu işçilerden Recep Argan'ın ekonomik sıkıntılar yüzünden Habur çayına atlayarak yaşamına son verdiğini belirtti.

İmir’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması için önergede verdiği sorular şöyle;

■ Recep Agan’ın iş sözleşmesinin yenilenmemesinin sebepleri nelerdir? Ve hangi gerekçelerle sözleşme yenilenmemiştir?

■ İş sözleşmesi yenilenenler ve yenilenmeyenler arasındaki kriterler nelerdir? Ve bu kriterler kim tarafından belirlenmektedir? (Şırnak/EVRENSEL)

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