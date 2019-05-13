Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve İdlib'te yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Putin Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Altun'un paylaşımları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Cumhurbaşkanımız, rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etmiş, İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir.

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir.

Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir."

SURİYE ORDUSU İDLİB İL SINIRINA YAKLAŞTI

Öte yandan dün Suriye ordusuna bağlı güçler, cihatçıların elindeki son vilayet olan İdlib’in idari sınırındaki yerleşimlere yaklaştı.

AA’nın haberine göre, geçen hafta El Çenabire köyü, Osman Tepesi, Kefrenbude ilçesi, Madik Kalesi beldesi, El Şeria, El Tüveyne, El Kirkat ve Bab Et Taka köylerini ele geçiren Suriye ordusu güçleri, dün İdlib’in il sınırlarına yaklaşık bir kilometre mesafeye ulaşmış oldu.

Ordu güçlerinin bundan sonraki hedefinin, el Habit, Es Sıhriyye ve Kirata köylerini ele geçirerek İdlib ilinin idari sınırlarına ulaşmak olduğu belirtiliyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin kontrolü çoğunlukla el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam örgütünün kontrolünde. Bir bölümünde ise AKP hükümeti destekli cihatçı gruplar bulunuyor. İdlib’in il merkezi, mart 2015’te Esad Hükümeti karşıtı cihatçı grupların kontrolüne geçmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de (TSK) bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.

"ÇATIŞMALAR HALEP’E SIÇRADI"

Rojava merkezli ANHA ajansı ise çatışmaların dün Halep’e de sıçradığını duyurdu.

Buna göre, Suriye ordusu güçleriyle, HTŞ güçleri arasında Idlib’in güneyinde devam eden çatışmalar, Helep’in kuzey batısına yayıldı. Halep’in Şeyhan kavşağı yakınlarındaki Mesakin el Sebil Mahallesi’nde çatışma çıktı. Cihatçı militanların, Halep kent merkezindeki sivil yerleşim alanlarına top atışları yaptığı da belirtiliyor.

AVRUPALI GÜÇLERDEN SURİYEYE KARŞI AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, son günlerde Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan askeri gerilimin durdurulması çağrısı yaptı.

"Bu askeri tırmanma durdurulmalı" denen açıklamada, "Nüfus merkezlerine yönelik bombalamalar, sivil ve insani yapıları hedef alan varil bombası kullanımı ve rastgele bombalamalar uluslararası hukuğu bariz ihlallerdir" ifadeleri kullanıldı.

"GÖZLEM NOKTALARI HTŞ’YE KALKAN OLUYOR"

Öte yandan Duvar’da dün yayımlanan yazısında Gazeteci Fehim Taştekin, bölgedeki gelişmeler ile ilgili “HTŞ ve el Kaide çizgisindeki diğer örgütler Türkiye sınırlarından beslenmeye ve güç almaya devam ediyor” diye yazdı. Taştekin İdlib’le ilgili şu yorumu yaptı: “Üstelik İdlib’in dış çeperlerine konuşlandırılan TSK’nin gözetleme noktaları da bir nevi bunlara kalkan işlevi görüyor. HTŞ’nin Türkiye’nin yeniden ve yeniden yoğurup biçimlendirdiği Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) bileşenlerini geçen ocakta İdlib’in birçok yerinden silip süpürmesi de bu grubun dokunulmazlığını kaldırmadı. Belki AKP iktidarı, HTŞ’nin kendini feshedip ılımlı bir kisveye bürünmemesinden dolayı mutsuz ama Suriye’de istediğini koparıncaya kadar da bu örgütün ipini çekmeye gönülsüz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin 17 Eylül 2018’de Soçi’de bir mutabakat imzalamış ve el Kaide bağlantılı örgütlerin ve ağır silahların belirlenen tampon bölgeden çıkarılmasını Türkiye üstlenmişti. Ancak bugüne kadar mutabakatın gerekleri yerine getirilmemiş ve Suriye ordusu nisan sonunda İdlib’e yönelik saldırılarını artırmıştı.

Bu arada İdlib’e yönelik nisan sonundan bu yana 100’ün üzerinde sivilin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)