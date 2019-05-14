Hükümetin seçim ısrarı kamu işçisini mağdur ediyor

Birkan BULUT

Ankara

Hükümet, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu toplusözleşmesi için hâlâ Türk-İş’i masaya çağırmadı. Yerel seçimlerden sonraya bırakılan toplusözleşme masasının önüne şimdi de İstanbul seçimi konuldu. Hükümet ile Türk-İş arasında çerçeve protokolün hâlâ imzalanmaması, iş kollarındaki toplusözleşmelerde ücrete ilişkin taleplerin önüne engel olarak çıkıyor.

Kamuda örgütlü işçilerin toplusözleşme görüşmeleri sürüyor. Ancak kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanmadığı için buradaki görüşmeler ücret maddelerinde tıkanmış durumda. 2019-2020 yıllarında geçerli olacak kamu toplusözleşmesi için yılın 5. ayı gelmesine karşın hâlâ hükümetten bir zam teklifi gelmedi. İşçileri temsilen masada yer alacak olan Türk-İş ise enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep ediyor.

YİNE Mİ SEÇİMDEN SONRA?

Hükümet toplusözleşme görüşmelerini daha önce 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasına ertelemişti. Ancak yerel seçimlerin üzerinden 44 gün geçmesine rağmen zam teklifini açıklamadı ve çerçeve protokol imzalamak için Türk-İş ile masaya oturmadı. Yerel seçimlerde özellikle ekonomik krizin de etkisiyle büyükşehir belediyelerini kaybeden hükümetin, zam teklifini 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sonrasına erteleme ihtimali kaygıları artıyor. Nitekim konuştuğumuz yetkililer önceki çerçeve protokolün de temmuz ayında imzalandığını hatırlatıyor.

‘TALEPLERİ 19 MAYIS’TA BELİRLEYECEĞİZ’

Sürece ilişkin gazetemize konuşan Türk-İş Mali Genel Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, kamu toplusözleşmeleri ile ilgili hükümetle henüz bir araya gelemediklerini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a da herhangi bir bilgi gelmediğini belirten Ağar, bu hafta Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak toplanacaklarını söyledi. Bu toplantıda toplusözleşme taleplerini netleştireceklerini dile getiren Ağar, ardından kamuoyuna bir açıklama yapacaklarını dile getirdi. Hükümetin toplusözleşme teklifini 31 Mart yerel seçimlerinin ardından şimdi de İstanbul’da yenilenecek seçimlerin sonrasına bırakıp bırakmayacağını sorduğumuz Ağar, bu konuda bir bilgilerinin olmadığını ifade etti.

KADROYA GEÇENLER DE FAYDALANSIN

Türk-İş’e bağlı sendikaların kamu işverenleriyle müzakereleri sürdürdüğünü ama çerçeve protokol imzalanmadığı için ücret konusunda sözleşme sürecinin tıkandığını söyleyen Ağar, çalışanların hak ve menfaatlerini korumak için masa başında çözüm için çalışacaklarını ifade etti. Ücret ve çalışma koşullarının yanı sıra kadroya geçen taşeron işçilerin de toplusözleşmeden faydalanmalarını isteyeceklerini söyledi.

MADENLERDE UYUŞMAZLIK SÜRECİ

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) Genel Maden-İş Sendikası ile Kamu-İş arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de bu sebeple tıkanmış durumda. Madenlerdeki 60 günlük toplu iş sözleşmesi süreci doldu. Bu sebeple ara buluculuk süreci başladı ve uyuşmazlık tutanağı tutulması bekleniyor. Yine anlaşma sağlanamaması durumunda grev süreci başlayacak. Son duruma ilişkin sorularımızı yanıtlayan Genel Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, kendilerinin yüzde 25 enflasyon farkı ve yüzde 5 refah payı talep ettiklerini ama kamu işvereninin hükümet ile Türk-İş arasında çerçeve protokol imzalanmadığı gerekçesiyle bir zam teklifinde bulunmadığını söyledi. Öte yandan madenlere özgün taleplerinin de kabul edilmediğini belirten Kolçak, yer altında çalışan işçilerin iki asgari ücret talebinin ve önceki sözleşmeden kazanılmış hakları olan ek ödeneğinin yer üstündekilere de verilmesinin kabul edilmediğini dile getirdi.

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