Antep’te gençler Ünaldı Direnişi söyleşisinde buluştu

Ebal ORUNCAK

Antep

Antep Emek Gençliği, 1996 yılında sendika, sigorta ve sekiz saat çalışma için başlayan Ünaldı Direnişi’nin 23. yılında direnişte yer alan işçilerle söyleşi düzenledi.

Emek Partisi il binasında gerçekleştirilen “Ünaldı Direnişi’nden bugüne işçi sınıfı ve gençlik mücadelesi” adlı söyleşide konuşan işçiler Ünaldı Direnişi’ni yaratan koşullardan ve o dönem işçi sınıfı ve gençliğin direnişte nasıl rol oynadıklarını anlattılar.

“İŞÇİ, ÖĞRENCİ GENÇLİK ­ORTAK HAREKET ETMELİ”

İşçi gençlik ile öğrenci gençliğin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Ünaldı Direnişçisi Mikail Kılıçalp, Ünaldı’da işçiler mücadele ederken üniversite öğrencilerinin de desteğinin olduğunu söyledi ve ekledi: “Birlikte hareket ederek direnişin başarıya ulaşması sağlandı. Ünaldı tarihindeki ilk sözleşmeyi 1993’te patronlarla biz imzaladık. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra o hafta haftalıklar ikiye katlanmıştı. Yaşadığımız zorluklar bitmeyince 1 Temmuz 1996’da 3S sloganı ile (sendika, sigorta, sekiz saat) direnişi başlattık.”

“ÜNALDI, PARTİMİZİN DE TARİHİDİR”

Emek Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mecit Bozkurt ise, “Ünaldı Direnişi aynı zamanda partimizin de tarihidir. Ünaldı Direnişi aslında kesintisiz bir mücadele ile 1996’ya kadar gelmiştir. 1992’de benim çalıştığım işyerinde ilk iş bırakma eylemi gerçekleşti. Bugünün Merinos’u o günün Erdemoğlu fabrikası. Dokuma işçileri sınıf bilinçli ilk bildirisini 1993’te yazmıştır mesela ve çok ses getirmiştir. İlk defa tarihte dokuma işçileri bin kişiyle başlayıp üç bin kişiye çıkan bir yürüyüş yapıyor. Aslında ilk hedef Şehreküstü Karakolunda gözaltına alınan arkadaşlarımızın bırakılması için ‘Gözaltındaki işçi arkadaşlarımız bırakılsın’ talepleriyle yürüyüş yapmaktı” diye konuştu.

“BİZİ YAZAN TEK GAZETE EVRENSEL’Dİ”

“1995’te hem derneğimiz hem de partimiz kurulmuştur” diyen Bozkurt şöyle devam etti: “O zamanki derneğimizin başkanı olan Hüseyin Özdemir de partimizin Antep İl Temsilcisi olarak atanmıştı. Bizim derneğimizde her siyasi partiden insanlar vardı. Aslında bu çok önemlidir. O dönemde biz şunun farkına vardık “Aslında güçlü olan biziz.” Biz örgütlü olduğumuzda patronların aslında hiçbir şey olmadıklarını da gördük. 1993’te değiştirdiğimiz şey aslında 20 bin işçinin aynı dönemde aynı zammı almasıydı. Biz böyle büyük bir grev yaptık ama bizim her gün gazetelerde haberlerde boy boy haberlerimizin çıktığı düşünülmesin. Yok öyle bir şey! Tek yazan gazete vardı o da Evrensel’di... 1996 direnişi bize sınıf mücadelesinin ne olduğunu, örgütlü mücadele ile neler yapılabileceğini öğretti.”