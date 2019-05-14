14 Mayıs 2019 04:28

Ankaralı işçiler: Ülken yangın yerine dönmüş, senin derdin seçimler!

Ankara'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler, İstanbul seçimlerinin iptaline tepkili olduklarını dile getiriyor.

Ankaralı işçiler: Ülken yangın yerine dönmüş, senin derdin seçimler!

Fotoğraf: Pixabay

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    Gökhan ÇELİK
    Ankara

    Ankara’nın çeşitli fabrikalarında çalışan işçiler, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine tepkili. AKP’ye oy veren işçiler de seçimlerin yenilenme nedenini inandırıcı bulmuyor. Ekonomik krizin yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirten işçiler, “Böyle giderse daha kötü olacak. Ülke yangın yerine dönmüş senin derdin seçimler” diye tepki gösteriyor.

    Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda çalışan işçilerden Ercan, daha önce çalıştığı fabrikada sendikalaştıkları için işten atılan bir metal işçisi. 31 Mart seçimlerinde Sincan’da AKP’nin adayına Büyükşehirde ise Mansur Yavaş’a oy vermiş. “Normalde benim için İstanbul’u kimin kazandığı önemli değil. Ama seçimin iptal edilmesi önemli... Çünkü dolar aldı başını gidiyor. Her şey zamlandı” diyor. Ercan yeni seçimde de sonucun değişmeyeceği görüşünde. “Ben CHP’li değilim ama CHP’ye oy veren insanlar kazandıkları halde oylarını değiştirirler mi?” diye soruyor. Yanıtı da kendisi veriyor hemen ardından: “Bence değiştirmezler. Bir de seçime girmeyeceğini söyleyen partiler oldu, bunlar da İmamoğlu’yu destekleyecek; fark daha da açılacak. Binali Yıldırım bu durumda kazanabilir mi? Kesinlikle olmaz. Eğer kazanırsa bence şaibe vardır.”

    ‘PATRONLAR KRİZİ BAHANE EDİYOR’

    Ercan’ın arkadaşı Emre de sohbete katılıyor. O da başka bir metal fabrikasında 4 yıldır işçi. “Sadece o da değil, bence AK Partiye oy verenler de İmamoğlu’ya dönecek yeni seçimde. Ben Ankara’da AK Partiye verdim ama İmamoğlu Ankara’da aday olsa ona verirdim” diyor. Emre kriz olmadığını ama ekonominin kötü gittiğini söylüyor. Kriz dememesinin önemli bir nedeni var aslında... Patronların krizi bahane ederek haklarına saldırdığını düşünüyor: “Abi kriz diyerek her yasayı geçirecekler. Kıdem tazminatı diyor damat. Bir kere bu iyi bir şey olsa seçimden önce söylerlerdi. Seçim geçmiş, haftasına kıdem tazminatını kaldıracağım diyor. Kriz var diye kimse de sesini çıkaramayacak” diyor.

    ‘DEVLET ZENGİNE ÇALIŞIYOR’

    Yavuz isimli genç bir işçi ise devletin işsizliğe karşı önlem almaya çalıştığını ama patronların bunu kötüye kullandığını düşünüyor. “İŞKUR maaşları bile ödüyor ama patronlar işçi almıyor” deyince masadaki herkes itiraz ediyor: “Patron işçinin maaşını bile devlete ödetiyor, devlet bilmiyor mu? Biliyor ama zengine çalışıyor. İŞKUR piyasanın canına ot tıkadı. Patronlar İŞKUR’dan indirimli işçi alacağız diye doğru düzgün ücret bile ödemiyor. Devlet görmüyor mu bunu?”

    ‘DOLAR HER AY 1 LİRA ARTARSA EVİN YOLUNU BULAMAYIZ’

    “Seçimlerden sonra ne olacak, ekonomi düzelecek mi?” diye soruyoruz. Yanıt ortak: “Düzelmez!” Ercan, “Böyle giderse daha kötü olacak abi. Bir belediye kazanacağız diye ekonomiyi bozuyorlar. Dolar her ay bir lira artarsa evin yolunu bulamayız biz” diyor. Emre de aynı fikirde. “Bizim fabrikada haziran zammını beklemeyin diye söylemeye başladılar bile” diyor. Yavuz bekar, ailesiyle yaşıyor. “Abi eskiden eve destek olayım diye alışveriş yapardım, maaşın az bir kısmını eve harcasam bile babam rahatlardı. Kalan da bana yeterdi, arkadaşlarla dışarı çıkınca falan. Şimdi maaşın çoğunu eve harcıyorum babam yine de söyleniyor. Hiç destek olmuyorsun diyor. Adam görmüyor ki, soğanı 7 TL’den biberi 20 TL’den alırsan maaş mı yeter?” diyor.

    AKP’YE OY VEREN İŞÇİ: HALK GÖRÜYOR

    Sincan OSB’de bulunan Mefa fabrikasından bir grup işçi ise AKP’ye tepkili. Son seçimlerde CHP’ye oy verdiğini söyleyen MHP’li bir işçi, “Adamlar ‘Bizi seçene kadar seçim yapacağız gardaş’ diyorlar” diye tepki gösteriyor. AKP’ye oy verdiğini söyleyen başka bir Mefa işçisi, “Şimdi adamlar usulsüzlük yaptı da sadece büyükşehirde mi yaptı? Saçmalık kardeşim, halk da görüyor sonuçta bunları” diyor. Bir başka AKP’li işçi ise iddiaları inandırıcı bulmamakla birlikte Erdoğan’ı destekliyor: “Erdoğan bir ayar çekecek seçimlere. İmamoğlu ne yaparsa yapsın kazanamaz artık” diyor. İşçi, yenilenen seçimlerde AKP’nin hile yapacağı görüşünde.

    Üç yıldır alacaklarını alamayan eski bir Termikel işçisi ise tepkili olduğu için oy vermediğini belirterek, “Kimse bize vatan millet ayağı yapmasın kardeş, ben askerliğimi Şırnak’ta yaptım. Hangisinin çocuğu askerlik yaptı? Ankara’nın göbeğinde bir tane fabrikatör yüzlerce işçinin parasını 3 yıldır ödemiyor. Devletin burnunun dibinde... Erdoğan’ın haberi yok mu? Kendi adamı. Makam arabasına atlasa 15 dakikada gelir” diyor.

    ‘ŞİMDİKİ AKLIMIZ OLSA AKP’YE OY VERMEZDİK’

    Ulusoy Elektrik’ten bir işçi ise yerel seçimlerde arkadaşları işçi aday Ferhat Gürkan’a oy istedikleri halde AKP’ye oy verdiğini ancak şu an pişman olduğunu söylüyor. “Ankara’da Mansur’a, Sincan’da Murat Ercan’a oy verdik ailece. Kulaklarını çekelim akıllansınlar dedik ama yok. Daha da azıttılar. Ekonomi nasıl olsa düzelir. Sanki CHP gelse süper güç mü olacağız? Ama seçimi iptal ettirmek nedir abi? İyi o zaman seçim yapmayalım hiç. Erdoğan kimi atarsa o belediye başkanı olsun” diyor. “Şimdiki aklımız olsa Sincan’da da AKP’ye oy vermezdik” diye ekliyor. Son dönemde her yerden sendikalaşma haberi geldiğini söylüyor. “Bizim fabrikada denedik, işçi çıkardılar. Başka fabrikalardan arkadaşlarla da konuşuyoruz, bu sendika oralara da girmiş galiba. Erdoğan bizi unuttu kendi derdine düştü. Öyle olunca millet de Erdoğan’ı unuttu, o da kendi derdine düştü” diyor.

    ‘25 YILDIR BİZDEYDİ DE NE OLDU’

    Temelli’de savunma sanayine çalışan bir fabrikada çalışan başka bir işçi ise “Allah’tan savunma sanayi çalışıyor. Yoksa millet perişan ben söyleyeyim. Bir evde 2-3 çalışan varsa kesin biri ya işsiz kaldı ya maaşı düzgün alamıyor. Yurt dışına çalışanlarla savunma sanayine çalışanlarda sıkıntı yok bir tek. O da ne kadar giderse. Senin ülken yangın yerine dönmüş, derdin seçimler. Seçimleri niye iptal ediyorsun? İstanbul mu kurtaracak ülkeyi? 25 yıldır bizdeydi, AK Partideydi, ne oldu, gene kriz oldu” diyor.

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