"Goril selfiesi" 50 bin dolar bağış getirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Virunga Milli Parkı’ndaki iki gorilin bakıcılarını taklit ederek selfie çektirmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Çekim sırasında surat asan, başlarını eğen, ince bir siluet için bir kalçalarını kameraya çeviren turist değil, iki dişi gorildi. Mathieu Shamavu isimli bekçinin Ndakazi ve Ndeze isimli gorillerin bu anını sosyal medyada paylaşmasıyla, ‘goril selfie’si yayıldı. Shamavu telefonunu kontrol ettiği sırada, Ndakazi ve Ndeze’nin arkasında hareketlerini taklit ettiğini fark edip fotoğrafı çektiğini söyledi.

KAÇAK AVLANMA TEHDİDİ

Afrika’nın en eski milli parkı olan Virunga Milli Parkı, yaklaşık bin dağ gorilinden oluşan ender bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ancak parkın doğu tarafı konumu gereği, onlar ve onları koruyan, bakımını yapan korucuların sürekli risk altında olmasına sebep oluyor. Kaçak avlanma, kaçak kömür kaçakçılığı ve Mai-Mai milislerinin tehdidi altında hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Sığınaktaki koruculara göre, dünyada tek örnek olan Senkwekwe Dağı Goril Yetimhanesinde bakılan ilk dişi Ndakazi ve Ndeze idi. Ndakazi ve Ndeze, 12 yıl önce ailelerinin kaçak avcılar tarafından öldürülmesi sebebiyle yetim kaldı.

İNSANLARLA YAKIN TEMAS TAKLİT ETTİRİYOR

Goriller, genç yaştaki bekçiler ve korucularla bu kadar yakın temasta oldukları için insanları taklit etmeyi öğreniyor.

Shamavu, “Davranış açısından, meydana gelen her şeyi, yaptığımız her şeyi taklit etmeyi seviyorlar” dedi.

Yetimhanedeki bekçiler, hayvanların doğal ortamlarına erişmesini mümkün olduğunca sağlamaya çalıştıklarını, ama “neredeyse insanlarla aynı davranışları” sergilemelerine engel olamadıklarını söyledi.

Sürekli bakıma ihtiyaç duydukları için bekçiler yakınlarda oturuyorlar ve günlerini onları besleyerek, onlarla oynayarak ve arkadaşlarıyla birlikte geçiriyorlar. “Bu goril yetimlerle goril bakıcıları olarak biz bir aileyiz” ifadelerini kullanan Baş Bakıcı Andre Bauma, “Bizim onların annesi olduğumuzu sanıyorlar” dedi. Virunga, tropikal ormanları, karla kaplı dağları ve aktif volkanları kapsayan Afrika’nın en biyolojik çeşitlilikteki milli parkı. Ayrıca, Kongo, Ruanda ve Uganda’nın başka yerlerinde bulunan diğer vahşi popülasyonlarla birlikte, vahşi dağ gorillerinin son evlerinden biri

Virunga’nın yönetimi, ziyaretçilerinin bölgedeki çatışmalardan korunmalarını sağlamak için onları yüksek eğitimli seçkin bekçiler ve av köpekleri ile korumak ve parkın etrafını çevreleyen topluluklarla yakın çalışmak gibi olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı.

Geçen mayıs ayında bir park bekçisi silahlı kişiler tarafından öldürüldü ve iki İngiliz turist ve bir Kongolu şoför esir alındı. Park, ziyaretçilerin güvenliği sağlanana kadar kapalı kaldı ancak şubat ayının ortasında yeniden açıldı.

Özel ziyaretçi bağışlarına dayanan park, “goril selfie” anını da bunun için kullandı ve bu durum fon toplamaya yardımcı oldu. Bağışlar 50 bin dolara ulaştı.

Guardian’dan çeviren Ekin Bal

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