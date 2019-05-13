TGS Yöneticisi Kuleli EFJ yönetim kuruluna seçildi

320 binden fazla gazeteciyi temsil eden ve kıtanın en büyük gazeteci organizasyonu olan Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (EFJ) genel kurulu Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapıldı. 44 ülkeden 70 gazetecilik örgütünün temsil edildiği kongrede; Türkiye delegesi Mustafa Kuleli en yüksek oyu alarak yönetim kuruluna seçildi.

14 adayın yarıştığı seçimde yeni yönetime yedi isim girdi:

Mustafa Kuleli (Türkiye) 113 Oy

Marijana Camovic (Karadağ) 96 Oy

Martine Simonis (Belçika) 91 Oy

Anna Del Freo (İtalya) 83 Oy

Yannis Kotsifos (Yunanistan) 82 Oy

Joachim Kreibich (Almanya) 79 Oy

Sergiy Tomilenko (Ukrayna) 63 Oy

Başkanlık yarışında ipi göğüsleyen ise mevcut Başkan Mogens Blicher Bjerregård oldu. Anna Del Freo’nun 59 oyuna karşılık 92 oyla yeniden seçilen Danimarkalı Bjerregård, üç yıl daha bu görevi sürdürecek.

"GAZETECİLİĞİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Teşekkür konuşmasında gazeteciliğin geleceğinden umutlu olduğunu belirten Kuleli Türkiye’de gazetecilerin basın özgürlüğüne yönelik siyasi baskıların yanı sıra dijital dönüşüm gibi çok sayıda zorlukla aynı anda mücadele etmek zorunda olduğunu belirtti.

Gazetecilerin çok boyutlu bu tehditlerle başa çıkabilmesi için Türkiye’de sendikayı genç, dinamik ve dijitale ağırlık veren bir kimliğe kavuşturduklarını vurgulayan Kuleli, sekiz medya kuruluşunda toplu sözleşme yaptıklarını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba harcamaya devam ettiklerini ifade etti.

Kuleli konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bir gazeteci ve sendikacı olarak Türkiye’de edindiğim benzersiz deneyimin EFJ’ye de etkin bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu dönemde Avrupa’daki medya kuruluşları arasında daha sıkı bir dayanışma yaratmak için çalışacağız. Teknoloji devlerinin getirdiği yeni zorluklar karşısında gazetecilerin mesleki kapasitelerini artıracağız. Basın özgürlüğü savunusundan dijital eğitimlere dek Avrupa’nın her ülkesinde yoğun programlar uygulayacağız. Avrupa gazeteciliğinin sadece hayatta kalmasını değil, güçlenerek büyümesini sağlamak üzere EFJ’nin sarf ettiği değerli çabalarda önemli bir rol oynayacağıma dair güvenim tam.” (MEDYA SERVİSİ)