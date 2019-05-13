HDP’li Nuran İmir: Ölümler ihmal ve denetimsizlik kaynaklı

HDP Milletvekili Nuran İmir, Şırnak’ın Toptepe köyü yakınlarında bulunan kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu yaşamını yitiren işçi Reşit Özcan’a ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması için meclise soru önergesi verdi. İmir, önergede Şırnak’taki kömür ocaklarında her yıl işçi ölümlerinin yaşandığını ve ölümlerin ihmal ve denetimsizlikten kaynaklı yaşandığı tespit edilmesine rağmen kömür ocaklarının hala faaliyete devam ettiklerini belirtti.

HUKUKİ YAPTIRIM OLACAK MI?

İmir’in, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlamasını istediği sorular ise şöyle:

Şırnak bölgesinde kaç tane kömür madeni işletmesi bulunmaktadır? Bu işletmeler bakanlığınız tarafından hangi aralıklarla denetime tabi tutulmaktadır?

Şırnak kömür madeni işletmeleri açılış ruhsatnameleri ve gerekli izinleri Bakanlığınız tarafından mı verilmiş midir? Gerekli izinler ve ruhsatnamesi olmayan kaç tane kömür madeni işletmesi olduğundan haberdar mısınız? Bunlara ilişkin yaptırımlarınız nelerdir?

Bakanlığınız bir işçinin ölümü ve bir işçinin yaralanması ile sonuçlanan göçük olayına ilişkin ilgili maden ocağına bir hukuki yaptırımda bulunacak mı? Çalışma şartlarının işçilerin çalışmasına uygun olup olmadığı hakkında bir denetimi olacak mıdır?

İlgili maden ocağının ruhsatnamesi ve gerekli izinlerinin olup olmadığı araştırılacak mıdır? (Diyarbakır/EVRENSEL)

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