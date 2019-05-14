Seçimin yenileneceği Honaz'da seçmen, YSK kararına tepkili

Hilmi MIYNAT

Denizli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacak olması ülke genelinde büyük tartışmalar yarattı ancak tartışmaların gölgesinde bir başka ilçede de seçimler yenilenecek: Denizli’nin Honaz ilçesi.

Millet İttifakı'nın CHP'den aday gösterdiği Yüksel Kepenek’in 8 oy farkla kazandığı seçim sonucunda AKP’nin itirazı sonrası oylar yeniden sayılmış, AKP tekrar kaybetmişti. Ardıdan bir kez daha sayılmış ve AKP 1 oy farkla yine kaybetmişti. AKP, kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasını gerekçe göstererek iptal başvurusu yaptı. YSK’ye yapılan itiraz sonrası seçimlerin 2 Haziran’da tekrarlanmasına karar verildi.

Yaklaşık iki hafta sonra yeniden sandık başına gidilecek Honaz'da kahveleri ve esnafı gezerek halka düşüncelerini sorduk. Sohbet ettiğimiz vatandaşların çoğunluğu seçimlerin yenilenecek olmasına tepkili ve bunun adaletsizlik olduğunu söylüyor. Bazı yurttaşlar ise fikirlerini söylemekten çekiniyor. Çekimser tavrın sebeplerine ilişkin görüştüğümüz bazı vatandaşlar bunun AKP adayının yürüttüğü baskı ve korku politikalarına bağlı olduğunu söyledi.

Seçimlerin yenilenmesi kararını sorduğumuz bir esnaf, “Türkiye’de seçmenin seçme hakkı bitmiştir, paran varsa var gerisi yalan. Avrupa’ya rezil olduk, bir seçimi bile beceremedik elimize yüzümüze bulaştırdık” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Bir çiftçi ise “Evladım çiftçiyiz biz. Biz 17 yıl önce öldük. Bizim 30 milyon kadar çiftçimiz vardı bir zamanlar. Ne oldu bunlar, öldü mü, kaldı mı diye soran yok!” ifadelerini kullandı.

"OY VERENİN DE HAKKI YENDİ"

Yaşanan adaletsizliği kamuoyunun bildiğini ifade eden bir emekli memur da konuşmaktan çekinen seçmenlere ilişkin şunları söyledi:

“Birisine menfaat borcun yoksa neden korkacaksın? Azıcık vicdanı olan kişiler tepki gösterir. Küçük menfaat peşinde koşanlar sessiz kalıyor. Adam çalışmış emekli olmuş, diyor ki; ‘Erdoğan bana maaş veriyor’. Ya sen emek vermişsin, ne alakası var emekli maaşıyla bu seçimlerin?”

60 yaşında olduğunu belirten vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarımda yevmiyelik işlere gidiyorum. Yetmiyor para, nasıl yetsin? Gidişat kötü, ses çıkarmak zorunda herkes. Burada sadece adayın hakkı yenmedi, oy verenin de hakkını yediler. Adam işini gücünü bırakıp gitmiş oy vermiş, sen bunu yok sayıyorsun!”

SEÇİM İPTALİ AKP’YE PUAN KAZANDIRMADI, ÖFKEYİ ARTIRDI

Seçim iptalini Evrensel’e değerlendiren Yüksel Kepenek, “Seçimin iptali demokrasiye bir darbe, buradaki halkın emeklerine bir darbe, demokrasiyi tanımama girişimi, kendi yaptıkları listeyi tanımama… Burada her türlü hukuksuzluk mevcut" dedi.

Bu nedenle halkın bu hukuksuzluğa karşı daha güçlü irade göstermesi gerektiğini vurgulayan Kepenek, "AKP’nin son çırpınışları halkın gözünde puan toplamadı, aksine nefret biriktirdi. Onlara karşı güven düzeyinin aşağılara indiği bir dönem yaşıyoruz. Hükümet seçim sürecini yönetemiyorsa bunu muhalefete fatura etmeleri bir çaresizlik göstergesidir. Bir genel seçim olduğunda AKP’nin iktidara gelemeyeceğinin göstergesidir” diye konuştu.

"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKP MİLİTANI GİBİ!"

Yüksel Kepenek | Fotoğraf: Evrensel

Tespit ettikleri 682 seçmenin yerel seçim sürecinde Honaz’a taşındığı iddiasını öne süren Kepenek, “Bunların arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran ve eşi Kadriye Duran da var. Bunların ikameti kesinlikle burada değildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Duran, aynı zamanda İlçe Seçim Kurulu Üyesi. Kamu görevlisi AKP militanı gibi çalışıyor. Milli Eğitim bu haldeyse biz çocuklarımızı güvenip de kime emanet edeceğiz” diye sordu.

"HALK KARARINI VERDİ, BİZ BU KARARIN ARKASINDA DURACAĞIZ"

Honaz’ın Türkiye’nin küçük bir örneği olduğunu söyleyen Kepenek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“AKP’ye karşı bir söz söylersem başıma bir şey gelir mi, korkusu yaşıyorlar. Bu, ilkokul çocuklarına kadar sirayet etmiş durumda. Halkın önemli bir bölümü buna cevabını verdi. Biz kazandık seçimi. AKP burada engelli vatandaşları YSK’ye şikayet ederek engellilere bakış açısını da gösterdi. Önceki seçimlerde de oy kullanan bu seçmenler, kazandıkları seçimde seçmen olarak sayılırken kaybettikleri seçimde yok sayıldı. Kısıtlı seçmen dediler. Bu seçmenler üstelik AKP seçmeni, kendileri sandığa taşıdı. Seçimi kaybedince onları bahane ederek engelli vatandaşın da gururuyla oynadılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kızılyer Mahallesi’nde Honaz seçimlerini kaybetmiş olmalarını kastederek; “Beni topal ettiniz” dedi. Bu söylem AKP’nin engellilere yaklaşımını da ortaya koyuyor. Biz kazandığımız seçimi tekrarlayacağız. 3 kez hakim huzurunda oy sayıldı, 3 kez de biz galip geldik. Türkiye kötü yönetiliyor, Honaz kötü yönetiliyor. Halk bu yönetimin bize verilmesi için kararını verdi biz de bu kararın arkasında duracağız.”

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