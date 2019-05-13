Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel

Adana’da cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına karşı yasal haklarını kullanmak için eylemde olan annelerin eylemlerine günlerdir izin verilmiyor. İki gün önce HDP’de toplanan annelerin binadan çıkmasına izin verilmemişti. Anneler gününde de çiçek dağıtmak isteyen anneler HDP Milletvekili Kemal Peköz’ün girişimleri ile İnönü Pakı’nda kadınlara çiçek dağıtabilmişti. Bugün de İnönü Parkı’na gitmek isteyen anneler engellendi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HER GÜN GELECEĞİZ”

Cezaevlerinde tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi ve ölüm orucuna başlayan tutuklu ailelerinin, çocuklarının ölmemesi için yapmak istediği eylem engellendi. İnönü Parkı’nda oturma eylemi yapmak için HDP İl binasından çıkarken binayı çevik kuvvet polisleri ile ablukaya alan Adana Emniyeti annelerinin önü kalkanlarla kesti. Bina girişini kapatan emniyet eylemin yapılmasına izin vermedi. Anneler bina girişinde oturarak çocuklarının sesinin duyulmasını istedi. “Çocuklarımızın talepleri yerine getirilmeden evimizde oturmayacağız. Her gün alanlarda olacağız” diyen anneler eylemlerine izin verilmemesine tepki gösterdi. HDP İl binasının penceresinden seslenmeye devam eden annelerden Latife Aydın, “Gözlerinizi ve kulaklarınızı açın. Biz anneyiz, ciğerimiz yanıyor. Çocuklarımız ölüm orucunda. 4 kadından korkuyorsunuz, binlerce kişi ile geliyorsunuz. Artık yeter. Her gün burada olacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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