13 Mayıs 2019 15:39

TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaparak üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız” dedi. Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, üreticilerin taleplerini sıraladı.

    Çiftçilerin diğer kesimlerin üçte biri oranında bir gelir elde ettiğini kaydeden Şemsi Bayraktar, “Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerimizin yeterli gelir elde etmesi önemlidir. Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir” diye konuştu.

    “Desteklerin dengeli dağıtılması sağlanmalı, küçük aile işletmelerine öncelik verilmelidir” diyen Bayraktar, “Tarımsal desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Tarımda kullanılan elektrikteki enerji fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır. Çiğ sütte tavsiye fiyatı, damızlık hayvanların kesime gitmesinin önlenmesi, üretimin sürdürülebilmesi için 1,5 süt/yem paritesi dikkate alınarak artırılmalıdır. Yemde fiyatların düşürülmesi için girişimde bulunulmalı, üreticiye yem desteği verilmelidir” dedi.

    İTHALATTAN VAZGEÇİLMELİ

    Tarım ürünü ve canlı hayvan ithalatının arttığına dikkat çeken Bayraktar, “Kırmızı ette piyasa istikrarı sağlanmalıdır. Üretici önünü görebilmeli, üretim artırıcı tedbirler alınmalıdır. Piyasa fiyatlarının ithalatla regüle edilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Gümrük vergileri üreticiyi koruyacak şekilde belirlenmelidir. İthalattan vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

    ÜRETİCİLERİN ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI VE TALEPLERİ

    Bayraktar, üretimin artması için çözüme kavuşturulması gereken başlıca sorunları şöyle sıraladı:

    • Tarımsal işletmelerimiz küçük, arazilerimiz çok parçalıdır. Parçalanmış arazi ve işletme yapısıyla verimli tarımsal üretim yapmak imkansızdır. Toplulaştırma yapılabilecek 8.2 milyon hektar alan hızla toplulaştırılmalıdır.
    • Verimli tarım arazileri korunmalı, Toprak Koruma Kurullarında Ziraat Odası temsilcisi zorunlu olarak yer almalıdır.
    • Meraların tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmaları hızla tamamlanmalı, meraların amaç dışı kullanımı önlenmelidir.
    • İntikali yapılmamış arazilerde intikal işlemlerini hızlandırmak için, 15 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılan tapu harcı muafiyeti devam ettirilmelidir.
    • 2B arazilerinin, tarım arazisi olarak korunması kaydıyla çiftçimize satışında rayiç bedel, tarımsal arazi rayiç bedeli üzerinden belirlenmelidir.
    • Tarımsal üretim yapan bütün çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dahil edilmesi ve desteklerden yararlanması sağlanmalıdır.
    • Altyapı yatırımları tamamlanamadığı için sulamaya açılamamış 1.9 milyon hektar alan hızla sulamaya açılmalıdır. Sulamada eskiyen altyapı yenilenmeli, yüzde 66 olan sulama oranı ve yüzde 48 olan sulama randımanı artırılmalıdır.
    • Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmelidir. Gübre ve yemde sıfırlanan KDV’nin çiftçilerimize fiyat indirimi olarak yansıması sağlanmalıdır. Gübre ve yem dışındaki girdilerdeki KDV oranı kadar bir miktar çiftçimize destek olarak verilmelidir.
    • Çiftçilerimize verilen doğrudan destekler, Tarım Kanunu’nda öngörüldüğü gibi gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1’ine çıkarılmalıdır.
    • Dekar başına 1 liradan 5 liraya yükseltilen yer altı suyu kullanım ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir.
    • Ziraat Bankasının, tarımsal kredi faiz oranı yüzde 8-11 idi. Ancak bu oran 2 Mayıs 2019’da yüzde 16’ya çıkarıldı. Yüzde 16’ya çıkarılan tarımsal kredi faiz oranlarının indirilmesi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faizlerini Ziraat Bankası seviyelerine düşürmesi, her iki kurumun çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılaması sağlanmalıdır.
    • Tarımsal kredilerde, masraf, komisyon, hayat sigortası, tarım sigortası istenmemelidir. Yatırım kredilerinde ipotek bedeli, limit tahsis masrafı kaldırılmalıdır.
    • Tarıma dayalı sanayinin, üretim yapan çiftçiye ve sürdürülebilir üretime destek vermesi sağlanmalıdır. Bununla ilgili bir fon oluşturulmalıdır.
    • Mekanizasyon için gerekli destek verilmelidir.
    • Tarımda kırsal kalkınma politikaları ile tarım politikaları entegre edilmelidir.
    • Tarım sigortalarında primler çiftçimizin ödeyebileceği seviyelere çekilmeli, sigorta kapsamı genişletilmelidir.
    • Tarım BAĞ-KUR aylık prim ödeme gün sayısı 26 günden 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize, prim ödedikleri her yıl için, 90 gün fiili hizmet zammı (yıpranma payı) verilmelidir.
    • Çiftçilerimize muafiyette geçen süreler için borçlanma imkanı verilmelidir.” (EKONOMİ SERVİSİ)
    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Belçika'da kadına yönelik şiddete karşı 15 bin kişi yürüdü
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1640 santigratlık cehennem

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Malumun ilamı: VAR, krizi çözmedi; büyüttü

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yaşam kanalları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi
    İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi

    Ekrem İmamoğlu'nun akbil ve su indirimi vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, İBB Meclisi'nde kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma Katliamı'nın 5. yılında Kadıköy'de anma etkinliği
    Soma Katliamı'nın 5. yılında Kadıköy'de anma etkinliği

    Soma Katliamının 5. yıl dönümü dolayısıyla Soma başta olmak üzere pek çok yerde anmalar düzenleniyor, adalet talep ediliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk
    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk

    Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın, CHP ve İYİ Parti'nin seçimin tümünün iptal istemini reddetmesini "Farklı bir karar beklemiyorduk" diye yorumladı.

    Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi
    Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi

    HDP'li Nuran İmir, Beytüşşebap’ta 31 Mart seçimlerinde AKP adayının iş vaadiyle seçim çalışması yürüttüğü iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

    Suriye ordusu İdlib il sınırına yaklaştı
    Suriye ordusu İdlib il sınırına yaklaştı

    Suriye ordusuna bağlı güçler, cihatçıların elindeki son vilayet olan İdlib’in il sınırına bir kilometre mesafeye yaklaştı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti
    YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti

    YSK, İYİ Partinin Bursa Mustafakemalpaşa'da seçimlerin iptali için yaptığı başvurusunu jet hızıyla reddetti.

    Mansur Yavaş: Ben kendi yetkimi gasbettirmem size
    Mansur Yavaş: Ben kendi yetkimi gasbettirmem size

    Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’nin belediye şirketlerinin kontrolünün belediye meclisine verilmesi önerisini reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti
    YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

    YSK, CHP ve İYİ Partinin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini ve 24 Haziran seçimlerinin iptali istemini reddetti.

    Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti
    Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel
    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel

    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen annelerin eylemleri yine polislerce engellendi.

    TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin
    TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin

    TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaparak üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"
    ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"

    ODTÜ'de Onur Yürüyüşüne saldırı sonrası boykot çağrısı yapan öğrenciler “Rektöre Veda Töreni” sloganıyla Rektörlük binası önünde toplandı.

    AP seçimlerinde dikkatler aşırı sağcı partilerin yükselişinde
    AP seçimlerinde dikkatler aşırı sağcı partilerin yükselişinde

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi sağ popülist, milliyetçi ve faşist parti ve hareketlerin ne kadar oy alacağı merak konusu.

    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin
    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin

    Ekoloji Birliği, Akkuyu Nükleer Santral inşaatının derhal durdurulması ve yapımından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?
    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?

    HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirerek "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli' demek çok mu zor?" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası

    301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'yla ilgili görülen dava, hükümetin ve yargının sermayenin yanında olduğunu gösterdi.

    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye
    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye

    Emek Partisi, Soma katliamının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Kapitalist düzen son bulmadıkça, işçi cinayetleri bitmeyecektir” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen anneler yine polis tarafından ablukaya alındı.

    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü
    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü

    Antalya’da yaşayana trans kadın Gökçe Saygı, bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek
    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek

    Hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağının bu yasama yılında gündeme gelmeyeceği belirtildi.

    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet
    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Reyhanlı Katliamının sanıklarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı
    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı

    Erdoğan’ın “manevi kızım” dediği Göknur Damat, İmamoğlu’ya destek verdiğini açıklamasının ardından bıçaklandı. İmamoğlu ziyarette bulundu. 

    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı
    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı

    Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir hakkında Vicdan ve Adalet Nöbetinde yaptığı konuşma nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi
    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi

    Grev hakkını kısıtlamaya çalışan İsveç Hükümeti, Stockholm’de hafta sonu düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

    Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'da evine girmek üzereyken sopalı saldırıya uğradı.