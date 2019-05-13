Belçika'da kadına yönelik şiddete karşı 15 bin kişi yürüdü

Belçika’nın Anvers kentinde kadına yönelik tüm şiddet biçimlerine karşı 15 bin kişinin katıldığı sessiz bir yürüyüş düzenlendi. Anvers bölgesinde 23 yaşındaki kadın üniversite öğrencisi Julie Van Espen’in katledilmesinin ardından, pazar günü kentte büyük bir eylem yapıldı. Espen’in katil zanlısının daha önce de tecavüz suçu işlediği belirtiliyor.

Koningin Astridplein’de başlayan yürüyüşe, polise göre 15 bin kişi katıldı. Espen’in üç arkadaşı, bu yürüyüşe öncülük etti. Eylemde, kadına yönelik tüm şiddet biçimleri ve cinsel şiddet protesto edildi.

Katledilen genç kadın, Antwerp ile Anderlecht arasındaki futbol maçı öncesinde de bir dakikalık sessizlik ile anıldı. Antwerp taraftarları, genç kadının yaşını temsilen maçın 23’üncü dakikasında alkış eylemi yaptı. (DIŞ HABERLER)