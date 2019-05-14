    • Ekonomik krizin can yakıcı portresi: Ekmeğe muhtaç, intihara meyilli

    İstanbul Esenyalı'da yaşayan bir kadının anlattıkları, ekonomik krizin etkilerinin boyutunu gözler önüne seriyor: İntiharı bile düşünüyorum…

    14 Mayıs 2019 04:07
    Paylaş

    Uğur ZENGİN
    İstanbul

    Ekonomik kriz, ‘sıradan insan’ için basit bir yoksulluk değil, ekmekten dahi yoksun olma hali yaratarak can yakıyor. Sabaha kadar uyutmuyor, intihara meylettiriyor, çocuğunun yüzüne baktırmıyor, utandırıyor, psikolojik ve fiziksel karanlığa gömüyor.

    Esenyalı’da yaşayan bir kadın ağlayarak anlatıyor:

    “Maddi durumum çok kötü. Sağlık durumlarım çok kötü. Yetkililerden, hayırseverlerden el uzatmalarını bekliyorum. Çocuğuma verebilecek 1 liram bile yok. Eğitimine katkıda bulunamıyorum. Kuruşum bile yok. Sigortam yok, kiracıyım. Eşim inşaatta çalışıyordu. Ne olursa yapıyordu. 7-8 aydır işsiz. Psikolojim çok kötü. İntihar etmeye kadar... okumakta olan kızıma yardım istiyorum. Kendim okumadım o okusun istiyorum.”

    ‘Utancı’ ismini vermesinin önünde engel oluyor. 15 dakikalık sohbette tekrar tekrar kurduğu şu birkaç cümle yakıcı hali anlatmaya yetiyor:

    “Eşim işsiz. Kendim kiracıyım. Sağlık durumlarım çok kötü. Kirayı, elektriği, suyu veremiyoruz. İntiharı bile düşünüyorum.”

    BİR AÇ BİR TOK

    Sonra, “7-8 aydır akrabalardan borç alarak yaşıyoruz” diyor, “Çocuğa verecek paramız yok. Üniversiteye hazırlanıyor. Kira borçlarım duruyor. Yiyecek hiç ekmeğim yok, gel sana dolabımı göstereyim. Bir aç bir tok.”

    Nasıl yapıyorsunuz?

    Abime söylüyorum 100 lira gönderiyor. Bir çorba pişirirsin 3-4 gün yersin. Bazen akrabaların yanına kendimi atıyorum. Birlikte bir tas çorba paylaşıyoruz. Artık yüzümüz de kalmadı. 7-8 aydır böyle. Utanıyorum, rezil oldum. Artık söyleyemiyorum. Kendimi denize atmak istiyorum. Maddi manevi. Ben hastayım. Bir tabağı yıkayacak durumum yok. Elimi bir şeye atıyorum kusuyorum. Belediyeden geldiler, baktılar. Bir şey söylemiyor gidiyorlar.

    İNŞAAT DURDU EVİ YOKSULLUK VURDU

    İnşaatta çalışırken fıtık olan eşinin sigortası olmamış. Bu bugün işsizlik maaşının olmaması anlamına geliyor:

    “İnşaatlarda kim sigorta yapıyor? Sigortalı işte çalışacak da, gelecek... Kendini kurtaracak bir şey de yok. Onun da psikolojisi bozuk. O da üzülüyor karışamıyorum. Çok zayıfladı, ailesi bize yüz vermiyor. Düşenin dostu olmaz açıkçası.”

    “Niye böyle oldu?” diye soruyorum, malum cevap geliyor:

    “Hayat şartları çok zor. İnşaatlar durdu kriz var. İnşaatların çoğu iflas etmiş. Eve kapandık çaresiziz. Kriz fakiri vuruyor. Emeklisi olmayan kirada olan, çocuğu okursa acından ölür gider. Açlık yoksulluk diyoruz, ciddi bir açlık söz konusu. Yiyecek ekmek bulamamak. Yüz binlerce insan belki de benim gibidir.”

    "MİDEM İLAÇ ALMIYOR"

    Midesi ile bağırsağı arasında incelme olduğunu söylemiş doktor. “Doktora gidiyorum ilaç yazıyor” diyor, “Midem artık ilaç almıyor."

    Hastaneye gidiyorsunuz değil mi?

    "Gitmedim artık boş verdim. Çaresiz bir durumdayım.”

    İSYAN EDEREK SORUYOR: YARDIMLAR NEYE GÖRE VERİLİYOR?

    "Sürekli yardım başvuruları yapıyorum ama sonuç alamıyorum" dedikten sonra arka arkaya şu soruları sıralıyor:

    "Neye göre veriliyor? Yardım alabilmek yoksul olmak yetmiyor mu? Bir yerlerden torpil mi gerekiyor?"

    Yaşadıklarından özetle çaresiz kalmanın ızdırabını anlatıyor:

    "Sahile gidiyorum, ailemden habersiz. Çaresiz yürüyorum. Aklıma kötü şeyler geliyor, hayatıma son vermek gibi! Çözüm değil biliyorum.  Vazgeçiyorum."

    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL

    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL

    İşsizlik yüzde 15 sınırına dayanacak

    İşsizlik yüzde 15 sınırına dayanacak

    Asgari ücret 40 dolar azaldı: İşçiye zorla diyet yaptırılıyor

    Asgari ücret 40 dolar azaldı: İşçiye zorla diyet yaptırılıyor

    Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25

    Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25

    Geçici çözüm ve yalan haberin etkisi söndü, dolar yeniden 6,10 gördü

    Geçici çözüm ve yalan haberin etkisi söndü, dolar yeniden 6,10 gördü

    ÖNCEKİ HABER

    Kaybolan 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in annesi: Kaçırılmış olabilir
    SONRAKİ HABER

    Mikrofonu açık unutan Türk-İş Başkanı: Uzasa işi karıştıracağız, kapattım böyle
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Bayram, savaş tamtamları çalınarak geçtiyse...

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Mutabakat mı, düğüm mü?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Sendikalar, Türk-İş’in "çerçeve anlaşması"nı kabul etmek zorunda değil

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Muhalefet

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Zor dostum zor

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Bu bayram içmesek mi: Kahve
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    UEFA Süper Kupa'da Chelsea ilk yarıyı önde kapattı
    UEFA Süper Kupa'da Chelsea ilk yarıyı önde kapattı

    UEFA Süper Kupa, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ile sahibini bulacak.

    Steven Nzonzi Galatasaray'a transfer oluyor
    Steven Nzonzi Galatasaray'a transfer oluyor

    Galatasaray, Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı
    Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı

    Süper Kupa maçı öncesi Taksim’deki mekanlara alkollü içecekler için cam bardak yasağı geldi.

    İstanbul Havalimanı'nda iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi
    İstanbul Havalimanı'nda iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

    İstanbul Havalimanı'nda TGS'ye ait araç çalışanların üzerine düştü. Bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.

    Harb-İş’ten Türk-İş’e tepki: Yapılan anlaşma işçiler adına kayıptır
    Harb-İş’ten Türk-İş’e tepki: Yapılan anlaşma işçiler adına kayıptır

    Türk-İş’e Bağlı Türk Harb-İş Sendikası, kamu işçilerini kapsayan toplusözleşmeye tepki gösterdi.

    Cami saldırısından sonrası İsveç ve Norveç birbirini suçladı
    Cami saldırısından sonrası İsveç ve Norveç birbirini suçladı

    Norveç’te bir ırkçı tarafından camiye yapılan saldırı sonrası İsveç ve Norveç’ten karşılıklı suçlamalar içeren açıklamalar geldi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD ve Türkiye'nin oluşturduğu "güvenli bölge"de İHA'lar uçmaya başladı
    ABD ve Türkiye'nin oluşturduğu "güvenli bölge"de İHA'lar uçmaya başladı

    Akçakale’de bulunan ABD ve Türk askeri heyeti güvenli bölge için dar kapsamlı toplantıların sürdüğü, "güvenli bölge"nin derinliğinin tartışıldığı kaydedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Mikrofonu açık unutan Türk-İş Başkanı: Uzasa işi karıştıracağız, kapattım böyle
    Mikrofonu açık unutan Türk-İş Başkanı: Uzasa işi karıştıracağız, kapattım böyle

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay TİS anlaşması sırasında mikrofonu kapatarak Bakan Selçuk'a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" dedi.

    Fındıklı Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
    Fındıklı Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
    İlk Türk Kadın Opera Sanatçısı: Semiha Berksoy
    İlk Türk Kadın Opera Sanatçısı: Semiha Berksoy
    Munzur'un çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyorlar
    Munzur'un çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyorlar
    Türkiye U16 Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde
    Türkiye U16 Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde
    Êzidî katliamları kitaplaştı: 97 Ferman
    Êzidî katliamları kitaplaştı: 97 Ferman
    Gök Medrese’nin restorasyonu tamamlandı
    Gök Medrese’nin restorasyonu tamamlandı
    GÜNCELLENDİ
    İran'dan AB ülkelerine ‘üçüncü adım’ uyarısı
    İran'dan AB ülkelerine ‘üçüncü adım’ uyarısı

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmaya devam edecektir. Verdiğimiz 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız.

    Maden mühendislerinden Kaz Dağları raporu tepkisi
    Maden mühendislerinden Kaz Dağları raporu tepkisi

    Kaz Dağları'ndaki altın madeni için Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tepki çekti.

    “Tarım Bakanlığına şirketlere ortak olma yetkisi verilecek”
    “Tarım Bakanlığına şirketlere ortak olma yetkisi verilecek”

    Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan: Maliye Bakanlığına verilen şirketlere ortak olma hakkı Tarım Bakanlığına da verilecek.

    Adana ve Çankırı'da elektrik akımına kapılan işçiler yaşamını yitirdi
    Adana ve Çankırı'da elektrik akımına kapılan işçiler yaşamını yitirdi

    Adana’da çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Çankırı'da da bakım yapmak üzere elektrik direğine çıkan elektrik işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

    EGEÇEP’ten İDÇ santrali için Anayasa Mahkemesine başvuru
    EGEÇEP’ten İDÇ santrali için Anayasa Mahkemesine başvuru

    EGEÇEP gayri sıhhi müessese açılma ruhsatı olmadan çalışan İzmir Demir Çelik Sanayiye ait santral için AYM'ye başvurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı
    Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı

    Balıkesir'in Marmara ve Dursunbey ilçesinde yangın çıktı. Yangınlar uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

    Demirtaş’tan ‘yeni parti’ değerlendirmesi: İleri demokrasinin adresi olamaz
    Demirtaş’tan ‘yeni parti’ değerlendirmesi: İleri demokrasinin adresi olamaz

    Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ali Babacan’ın hazırlığını sürdürdüğü yeni partiye ilişkin açıklama yaptı.

    1 sanarken 14 mermer ocağı yapılacağını öğrendiler
    1 sanarken 14 mermer ocağı yapılacağını öğrendiler

    Mermer ocağına karşı mücadele veren Antalya Alacadağ’daki 6 köyün halkı; yaptıkları başvuru üzerine bölgeye 14 mermer ocağı yapılacağını öğrendi.

    Gazeteci Ergin Çağlar'ın evine polis baskını
    Gazeteci Ergin Çağlar'ın evine polis baskını

    Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Ergin Çağlar'ın Mersin’deki evi polis tarafından basıldı.

    HDP’li Mithat Sancar: Bayram sonrası siyasi partilere anayasa çağrısı yapacağız
    HDP’li Mithat Sancar: Bayram sonrası siyasi partilere anayasa çağrısı yapacağız

    HDP Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, partisinin başlattığı “demokratik anayasa” çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

    Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamının altında AKP'li vekilin eşi çıktı
    Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamının altında AKP'li vekilin eşi çıktı

    Kirazlı’da altın madeninde altyapı ve toprak işlerini yürüten Çiftay Şirketi’nin ortağının AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

    Yeni havalimanı metrosunda ortaklık değişti: Projenin devri 'tanıdık' üçlüye
    Yeni havalimanı metrosunda ortaklık değişti: Projenin devri 'tanıdık' üçlüye

    İstanbul Havalimanı metrosu inşaatında yer alan Şenbay Madencilik projeden çekildi; hisselerini Kolin, Cengiz ve Kalyon devraldı.

    İspanyol tenor Domingo'nun 9 kadına cinsel tacizde bulunduğu belirtildi
    İspanyol tenor Domingo'nun 9 kadına cinsel tacizde bulunduğu belirtildi

    9 kadın, ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'yu cinsel tacizle suçladı.

    Kayseri'deki kamu işçileri: Bayramımızı zehir ettiler
    Kayseri'deki kamu işçileri: Bayramımızı zehir ettiler

    Kayseri’de demir yolu, kara yolu ve askeri iş yerlerinde çalışan işçiler, kamu işçileri çerçeve sözleşmesinde yüzde 8+4 zam oranına imza atılmasına öfkeli: Hakkımızı helal etmiyoruz!

    Türk-İş üyesi işçiler: Başka bayramlara dememek için…
    Türk-İş üyesi işçiler: Başka bayramlara dememek için…

    Eski sözleşme süreçlerinde “Buna da şükür” diyenler oluyordu. AKP’li olan, Türk-İş’e söz ettirmeyen işçi arkadaşlar... Herkes bu sözleşmeye tepki gösterdi.

    Tekstil işçisi: Bayram işçiye değil patrona güzel
    Tekstil işçisi: Bayram işçiye değil patrona güzel

    “Ülkede ekonomik kriz yok, ekonomimiz çok iyi” diyenlerin karşısında işçiler, yaşamın her alanında ekonomik daralmayı hissediyor.