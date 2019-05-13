Kayseri'de bir erkek, çocuğa istismarda bulunmaktan ceza aldı

Kayseri’de 13 yaşındaki çocuk M.T.'ye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep Gözüküçük (61), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Şubat'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Recep Gözüküçük, iddiaya göre, erkek çocuğu M.T.'yi yanına çağırarak, "Gel seninle kuşlara bakalım" dedi ve kendine ait güvercinleri beslediği kuşluğa götürdü. Burada M.T.'ye istismarda bulunduğu öne sürülen Gözüküçük, çocuğun olayı ailesine anlatmasının ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 8 yıl, “alıkoyma” suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. (Kayseri/DHA)

