Emeklilerin bayram ikramiyeleri enflasyona yenik düştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ayşe Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlandırılması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bu yıl ödeme tarihleri açıklanan 1000’er liralık iki bayram ikramiyesinin enflasyona yenik düştüğünü vurguladı.

İKRAMİYE ALAMAYAN DA VAR, ENDİŞE TAŞIYAN DA

SGK dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmemesini de eleştiren, “Hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve emekli maaşlarının düşüklüğü de göz önüne alındığında yılda 2 bin lira olarak uygulanan bu rakamın gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Öte emekliler yandan emeklilerin ödenecek bayram ikramiyelerinin banka, kredi veya icra borçları nedeniyle kesintiye uğrayacağına yönelik endişeler taşımaktadır” dedi.

İKRAMİYE MİKTARI ARTTIRILACAK MI?

CHP’li Şevkin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ayşe Zümrüt Selçuk’a “2018 yılında hayata geçirilen emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması aylık tutar üzerinden belirlenecek midir? Bayram ikramiyelerinin yıllar itibariyle arttırılıp arttırılmayacağına ilişkin herhangi bir planlama mevcut mudur? Yıllık 2 bin lira bayram ikramiyesi alan toplam emekli sayısı kaçtır? Bayram ikramiyesi alamayan toplam emekli sayısı kaçtır? Bayram ikramiyeleri ödemeleri esnasında; banka, kredi veya icra borcu olan emeklilerden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan vatandaşlara neden bayram ikramiyesi ödenmemektedir?” sorularını yöneltti. (Adana/EVRENSEL)