13 Mayıs 2019 12:47
TÜİK, engelli ve hükümlü işçi alacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'engelli ve eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar' arasından sürekli işçi alacak.
TÜİK logosu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merkez teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden "engelli ve eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar" arasından sürekli işçi alınacağı duyuruldu.
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