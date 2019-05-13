Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası
Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen anneler yine polisler tarafından ablukaya alındı.
13 Mayıs 2019 12:50Son Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2019 13:16
Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen anneler yine polis ablukasına alındı. Polisler Batıkent Kavşağı’nda annelerin etrafını sardı. Eylemin görüntülenmesini engellemek isteyen polisler, annelerin çevresini de minibüsler ve TOMA ile çevreledi. Annelerin eylemine HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Semra Güzel ve Saliha Aydeniz de destek veriyor. (Diyarbakır/EVRENSEL)
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