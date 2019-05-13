Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası

Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen anneler yine polis ablukasına alındı. Polisler Batıkent Kavşağı’nda annelerin etrafını sardı. Eylemin görüntülenmesini engellemek isteyen polisler, annelerin çevresini de minibüsler ve TOMA ile çevreledi. Annelerin eylemine HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Semra Güzel ve Saliha Aydeniz de destek veriyor. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Leyla Güven’in eylemi 187’nci gününe ulaştı