13 Mayıs 2019 12:24
Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet
Reyhanlı Katliamının sanıklarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: DHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili davada sanıklardan Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. (HABER MERKEZİ)
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