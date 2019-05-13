Gebze’de işçi servisi ile araç çarpıştı: 1 işçi öldü, 15 işçi yaralı
Gebze’de, işçileri taşıyan midibüs ile araç çarpıştı. 1 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.
Gebze'de işçi servisi kaza yaptı
Fotoğraf: DHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı.
Kaza, 12 Mayıs Pazar günü D-100 yolu Gebze Tatlıkuyu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden hafif ticari araç, işçileri taşıyan servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, savrularak, yol kenarındaki bariyer ve tabelanın bulunduğu direğe çarptı. Servis midibüsü ise devrildi.
DHA'da yer alan habere göre, kazada, 20 yaşındaki işçi Murat Karabakan yaşamını yitirdi, 15 işçi ise yaralandı.
İtfaiye ekibi, araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NİSAN AYINDA 145 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre nisan ayında 145 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Nisan ayında iş cinayetlerinde ölen işçilerin %25'i trafik, servis kazası sebebiyle hayatını kaybetti. (HABER MERKEZİ)
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