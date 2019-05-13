İHD: Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı

İHD İstanbul Şubesi açlık grevi eyleminde gözaltın alınan anneler, Av. Arzu Kayaoğlu ve gazeteciler Zeynep Kuray ile İrfan Tunçbilek’in serbest bırakılması istedi.

İstanbul Bakırköy Cezaevinde sürdürülen açlık grevlerine dikkat çekmek için Sirkeci'de bir araya gelerek eylem yapmak isteyen 11 kişi ile eylemi izleyen gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunçbilek’in şiddet uygulanarak gözaltına alındığı ve halen emniyet müdürlüğünde tutulduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Mahpusların yaşam hakkına sahip çıkmak, devleti çözüm yolunda adım atmaya zorlamak maksadı ile yapılan; demokratik tepki, ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü bağlamında değerlendirilebilecek ve suç içermeyen bu eylemlere yapılan hukuk dışı baskıyı kınıyor, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)