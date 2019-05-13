İsveç’te Yahudilere hakaret eden imama dava açıldı

İsveç Helsingborg’de bir camide imam olarak görev yapan Samir El Rifai, 12 Temmuz 2017’de, İsrail’in Müslümanların El Aksa’ya girişlerini engellemesini kınamak için yapılan bir gösteriye katıldı. İmamın gösteride Yahudileri aşağılayan konuşmalar yaptığı ve Yahudiler için “Maymun ve domuzların çocukları” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Polis, 3 ayrı suç duyurusunun yapılmasından sonra imamın ifadesini aldı. Kvällposten gazetesinde çıkan habere göre sanık, polis sorgusunda alışveriş merkezinden çıktıktan sonra camiye gelen bazı kişileri gördüğü için tesadüfen gösteriye katıldığını öne sürdü.

Her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu ve kimseye ayrımcılık yapmadığını iddia eden El Rifai, konuşmasında insan haklarından söz ettiğini ve konuşmasının yanlış anlaşılmasından pişmanlık duyduğunu söyledi.

İsveç Devlet Radyosu Ekot Haber Servisi ile yaptığı söyleşide konuşmasında Yahudileri değil İsrail’i kast ettiğini öne sürdü. Kullandığı ifadelerin “Ortadoğu’da çok olağan olduğunu” ve her şeyden önce Filistin’in işgal eden aşırıcı İsraillere karşı kullandığını söyledi.

Geçtiğimiz perşembe günü, Savcı, El Rifai’nin videoya kaydedilen konuşmasının internet aracılığıyla oldukça yaygınlaştırıldığını belirterek şüpheli hakkında bir halk grubuna karşı kışkırtıcılık yapma suçlamasıyla dava açtı.

El Rifai, gösteriden 1 ay sonra yazılı bir basın açıklaması yaparak kullandığı ifadelerden ötürü özür dilemişti.

Sanık El Rifai, suçlu bulunması halinde 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. (Stockholm/EVRENSEL)

