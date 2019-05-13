Eski AKP Milletvekili Ocaktan: Recep Özel halis muhlis FETÖ'cü

Aynı zamanda AKP'nin eski milletvekili olan Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP YSK Temsilcisi Recep Özel için "Halis muhlis FETÖ'cü" dedi.

Uzun süredir iktidara yönelik eleştirel yazılarıyla dikkat çeken Ocaktan, "Dindarlar hiç böyle bir hayal kurmamıştı" başlıklı köşe yazısında geçtiğimiz hafta YSK kararını protesto eden sanatçılar için “Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın” ifadesini kullanan ve tepki çeken Recep Özel'i eleştirdi.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"Peki kim bu vekil? AK Parti’nin aynı zamanda YSK’da görevli olan temsilcisi... Bu vekilin herkeste olmayan çok önemli bir özelliği daha var, halis muhlis FETÖ’cü olması. Anlayacağınız soyadı kadar “özel” bir vekil. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in özel olarak “namaz takkesi hediye ettiği” ve de himmet dairesinin içinde yer alan şanslı(!) bir vekil. Vekilimiz gerçekten olağanüstü bir şansa sahip, zira Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile yargılandığı bir Türkiye’de, o hala AK Parti’nin en cengaver FETÖ’cü temsilcisi olmaya devam ediyor.

İşte şimdi bu FETÖ’cü vekil çıkmış, YSK’nın hukuk cinayetini savunmak için güya aklınca herkese laf çakıyor, bunu yaparken de ‘siyasetin dili’ni seviyesizleştirmede hiçbir sınır tanımıyor.

Dindar-muhafazakar kesimlerin nasıl bir kirlilik denizinin etrafında dolaştığını gösteren bundan daha iyi bir örnek olabilir mi? En dramatik olanı da, 15 Temmuz ihanetine rağmen, AK Parti’nin hala bir FETÖ’cü tarafından savunuluyor olmasıdır." (MEDYA SERVİSİ)

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