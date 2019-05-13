BAE kara suları yakınlarında ticari gemilere sabotaj

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), farklı ülkelerden 4 ticari geminin, ülkenin kara suları yakınlarında sabotaja uğradığını bildirdi.

BAE haber ajansı WAM’ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan el Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtildi.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Fuceyra Limanı’ndaki rutin işleyişte olay nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadığı da ifade edildi.

Fuceyra Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

GEMİLERDEN 2'Sİ SUUDİLERE AİT

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, sabotaja uğrayan gemilerden ikisinin Suudi petrol tankeri olduğunu duyurdu.

Bölge, petrol ticaretinin dünya çapındaki merkezlerden biri olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD son günlerde İran'ı gerekçe göstererek bölgeye yeni savaş gemileri göndermişti. İran ise aleyhlerindeki iddiaların saçma olduğunu açıkladı.

İRAN: AYDINLATILSIN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, farklı ülkelerden 4 ticari geminin BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının “endişe verici” olduğunu belirtti.

Olayın gemicilik faaliyetlerine ve geçiş güvenliğine yönelik olumsuz etkilerine dikkati çeken Musevi, “Bölgenin güvenliğine zarar vermek isteyenlere, kötü niyetlilerin komplolarına ve dış faktörlerin maceralarına karşı bölgedeki ülkelerin uyanık olması gerektiğini” ifade etti. (DIŞ HABERLER)