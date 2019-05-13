12 aylık cari açık 12,8 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 iki aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, Mart’ta 2018'in aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken oldu.

Geçen yılın Mart ayını 573 milyon doları açıkla kapatan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2019'un aynı ayında 3 milyar 477 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, martta geçen yılın aynı ayına göre 113 milyon dolar artarak 1 milyar 298 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 55 milyon dolar artarak 1 milyar 43 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 1 milyar 76 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler de 195 milyon dolar artarak 199 milyon dolara yükseldi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR DÜŞTÜ

Martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 353 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Martta yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 702 milyon dolar ve 1 milyar 202 milyon dolar net borçlanma, Genel Hükümet 500 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise yurt dışı yerleşikler sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon dolar net satış yaptı.

Diğer yatırımlarda 3 milyar 153 milyon dolar tutarında net çıkış görüldü. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 4 milyar 722 milyon dolar ve 303 milyon dolar net artış kaydetti.

Ayrıca, Türkiye'de yerleşiklerin (bankalar hariç) yurt dışındaki mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 yılı dördüncü çeyreği için kesinleşen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verileri 3 milyar 75 milyon doları çıkış yönlü olarak ilgili kaleme yansıtıldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 709 milyon dolar ve 91 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 789 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde Mart’ta 5 milyar 728 milyon dolar azalış gözlendi. (AA)