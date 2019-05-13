13 Mayıs 2019 09:06
Son Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2019 13:00

Geçici çözüm ve yalan haberin etkisi söndü, dolar yeniden 6,10 gördü

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından 6,25'e yükselen ve Merkez Bankasının müdahalesiyle düşen dolar/TL yeniden 6,10'u gördü.

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Geçici çözüm ve yalan haberin etkisi söndü, dolar yeniden 6,10 gördü

Fotoğraf: Pixabay

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    Geçtiğimiz haftayı, hızlı bir şekilde 6 TL’nin altına düşüp 5,95’e seviyesinde kapatan dolar kuru haftaya yükselişle başladı. 6 liranın altında açılan dolar/TL, ardından yükselişe geçerek 6,10 seviyelerine kadar yükseldi.

    Geçen hafta cuma günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden dolar kurunun yeniden yükseliş ivmesi kazanmasında alınan tedbirlerin geçiciliği ve dış politik gelişmeler etkili oldu.

    Kamu bankalarının piyasaya 4,5 milyar dolarlık satış yapması, Merkez Bankasının örtülü faiz artışı başta olmak üzere arka arkaya aldığı tedbirler kurun gerilemesinde etkili olmuştu.

    Düşüşe rağmen uygulamalar, birçok iktisatçı tarafından ‘arkadan dolanma’ olarak nitelenmiş, kuru geçici belirleme yöntemi olarak eleştirilmişti.

    Eleştirilerde, kamu bankaları eliyle döviz satmanın döviz rezervi eritmekten başka bir işe yaramayacağı vurgulanmış “Kur niye yükselme eğiliminde sorusuna yanıt verilmeli, o yanıtın gereği yerine getirilmelidir. Günü kurtarma amaçlı operasyonlar sadece sorunu daha da büyütür” denilmişti.

    S-400 KRİZİNİN ETKİSİ

    Doları kurunun gerilemesine katkı veren gelişmelerden biri de Alman Bild gazetesinin yaptığı Türkiye’nin S-400 krizinde geri adım atacağı iddiasını içeren haberdi.

    Haber ismini vermek istemeyen bir Türk dışişleri görevlisine dayandırılıyordu. Haber duyulur duyulmaz kurlar hızla düşmeye başlamış, Merkez Bankasının bir dizi önleminin yapamadığı  etkiyi o haber yapmıştı.

    Haberin Türkiye tarafından yalanlanması piyasaların kapanma saatine denk geldiği için olumlu etki devam etti.

    Yalanlamanın olumsuz etkisi piyasalar açılır açılmaz görüldü. (EKONOMİ SERVİSİ)

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