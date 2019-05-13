Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | Mithat Fabian Sözmen - 13 Mayıs 2019

Soma Maden Katliamının 5. yıl dönümü, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmalar, ekonomideki durum ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

13 Mayıs Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)