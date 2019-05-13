"İptal ettirmek istedim ama mecbur bırakılıp gittim"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimlerini, bazı sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Ancak kanunda sandık kurulu başkanı ve memur üyeler belirlenirken yeterli derecede kamu görevlisi bulunamaması durumunda kamu görevlisi olmayanlara da görevlendirme yapılabildiği hükmü bulunuyor. YSK'nin bu kararı tepkiyle karşılanmaya devam ederken 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerininde de iptal edilmesi yönünde eleştiriler söz konusu.

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesi kişiler ile nasıl bir süreçle sandık kurulu başkanı ve üyesi olduklarını ve yürütülen tartışmaları konuştu.

"BU OLAN DAHA ÖNCE DE YAPILAN BİR ŞEYDİ"

Talebi olmadığı halde seçimden önce insan kaynakları departmanına mail geldiğini ve böyle bir görevlendirme olduğunu belirten özel bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan kişi, görevi istemediklerini insan kaynaklarına aktardıklarında ilçe seçim kurulunun mazeret kabul etmediği ve YSK'den bankaya yaklaşık 90 kişilik liste gönderildiğini, bu kişilerin bu görevi yapmaması durumunda cezai yaptırımının olacağı cevabı verildi. Seçim günü sandık kurulu başkanının yanında memur üye olduğunu belirten özel banka çalışanı, "Ben banka adına ilk kez seçim görevlisi oldum ama benim birlikte görev aldığım arkadaşlarımdan, 'Ben üçüncü, dördüncü kez gidiyorum' diyen arkadaşlarım da vardı. Bu zaten uygulanan bir şey, gizli kapaklı da değil" dedi.

"İPTAL ETTİRMEK İSTEDİM AMA MECBUR BIRAKILIP GİTTİM"

Sarıyer'de özel bir okulda öğretmenlik yapan kişi de sandıkta görev almak istemediği için Büyükdere'deki ilçe seçim kurulunu aradığını ancak "Belgenizi almanız gerekiyor, iptal ettiremiyoruz, hatta cezası var" yanıtı aldığını belirtti. "Geç olmasaydı yerinize başkasını koyabilirdik ama geç kaldık o yüzden mecbur geleceksiniz dediler. Cezai hükmü de olduğu için mecbur bırakılıp gittik. Eski işyerimden bir arkadaşım da aynı şeyi yaşadı, son dakika haberi oldu. O da mecbur bırakıldığı için gitti" dedi.

"BU NASIL MANTIK?"

Daha önceleri de sanık üyeliği ve sandık kurulu başkanlığı yaptığını belirten bir sivil toplum gönüllüsü, başkanlığını yaptığı sandıktan AKP'nin birinci çıktığını belirterek YSK kararı ile ilgili şunları ifade etti: "YSK'nın kararından sonra yıkıldım. Çıkıyorlar, 'Sandık başkanları FETÖ'cü' diyorlar. O zaman ilk benim FETÖ'cü olmam lazım. Dışarıdan atanan bir kişiyim ve her dönem yapan bir insanım, o zamanlar olmadım da şimdi nasıl olacak, bu nasıl bir mantık? Ben bunu anlayamadım. FETÖ'cü diye bir olay olabilir mi? Bir kere o sandıklarda kesinlikle bir şey olamaz. Çünkü beş kişi var, arkadan müşahitler giriyor, arkadan izleyenler giriyor ve neredeyse 25-30 kişinin önünde sandıklar tek tek açılıyor, bakılıyor. Yani burada karalama olamaz ve bunların hepsine bakılıyor, inceleniyor ve altına ıslak imza atılıyor." (HABER MERKEZİ)

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