Antep halkı: Belediyenin borcunu bize yıkacaklar

Deniz KAR

Hüseyin KAŞISARI

Antep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı 2018 yılı faaliyet raporu, Gaziantep’in ülkenin en borçlu belediyeleri arasında olduğunu ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 400 milyon lira borcu olduğu, bu borcun neredeyse tamamının bankalardan alınan kredilerle oluştuğu ve son 4 sene içinde 400 milyon lira kredi faizi ödendiği basına yansıyan bilgiler arasındaydı. Şehrin en işlek bölgelerinden Balıklı Parkı ve Gaziler Caddesi’nde konuştuğumuz Antep halkı; harcanan paranın nereye gittiğini bilmediklerini, borcun yine kendi ceplerinden çıkacağını söyledi. Evrensel'e konuşan, CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç ise borcun tamamına yakının Fatma Şahin döneminde gerçekleştiğini söyledi.

"PARA YİNE BİZDEN ÇIKACAK"

Öğlen sıcağında cami gölgesine sığınanlardan biri Hasan Arat. İşsiz olduğunu dile getiren Arat, “İşsizlik bir taraftan, enflasyon bir taraftan, toprak verimi de yok. Şuradan geçen adamların pek çoğu işsiz” diyor. Arat, borcun faturasının halka kesileceğini belirterek, “Bizden çıkacak yine para, halktan çıkacak. Kendilerine ne oluyor ki? Yine bize oluyor olan. Borç kendilerinin borcu, kendilerinin düşünmesi lazım ama bize yüklenecekler” ifadelerini kullanıyor.

Caminin önündeki başka bir yurttaş da “Bu kadar borç başka nereden çıkar. Hizmet veriyor ama nasıl veriyor? Bir yandan hizmet verirken bir yandan alıyor” diyor.

"HALKIN SIRTINDAN GEÇİNİYORLAR!"

İftar alışverişinden dönen bir başka yurttaş ise belediye borçlarının yöneticilerden kaynaklandığını söylüyor. Yurttaş, “Başa geçen yiyor da ondan. Bir iş yaptıkları da yok, yerlerinde oturuyorlar, halkın sırtından geçiniyorlar” diyor.

Alışverişten dönen ev emekçisi Nurgül de şunları söylüyor: “Aldıkları borcu keselerine atmışlardır, belediyenin parasını da faiz diye ödemişlerdir. Belediye yönetimine fakirin halinden anlayanlar lazım.”

"BİR YOLUNU BULUR, BORCU BİZE YÜKLERLER"

Görüştüğümüz iki gençten biri olan Nuri, belediyenin borcunun halka yükleneceğini söylüyor. Nuri, “Elektriğe zam gelir, suya zam gelir, meyveye sebzeye zam gelir o şekilde borcu kapatırlar. Yoksa kapatamazlar, aksine borcun miktarını arttırırlar” diyor. Ramazan da “Yine bir yolunu bulup bir şekilde bize yüklerler. Bizden vergiyi daha yüksek alırlar öyle kapatırlar” diye konuşuyor.

KİREÇ: BORCUN TAMAMINA YAKINI FATMA ŞAHİN DÖNEMİNDE

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında borç üzerine çıkan tartışmada söz alan CHP’li Yılmaz Kireç, Gaziantep’in borç batağında olduğunu, belediye şirketlerinin kökünün zarar haline geldiğini belirtmişti. Durumun detaylarını öğrenmek için konuştuğumuz Şahinbey ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Kireç, borcun tamamına yakınının Fatma Şahin döneminde gerçekleştiğini söyledi. 2002’den 2013’e kadar geçen sürede yaklaşık 200 milyon lira borç olduğunu, 2013’te açıklanan borcun 379 milyon liraya çıktığını, Fatma Şahin’in gelmesinin ardından borcun katlandığını ve 2018’e gelindiğinde 1 milyar 400 milyon liraya vardığını belirtti.

"4-5 KİŞİ BİR ADAMA HİZMET EDİYOR"

Borcun neredeyse tamamının banka kredilerinden oluştuğunu söyleyen Kireç, “Belediyenin iş ve işlemleri için kullandık diyorlar; yapılan yollarla ilgili, ihalelerle ilgili kullanıldığı söyleniyor ama detaylarına ulaşamadık” dedi. Kireç “Tasarruf tedbirlerinden dolayı daire başkanlıklarını 28’den 18’e düşürelim dediler, 98 tane müdürlüğü 68-69 civarına düşürdüklerini söylediler fakat göremiyoruz. 4-5 kişi bir adama hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

"DAİRE BAŞKAN YARDIMCILARINA KİRALIK ARAÇ"

Tasarruf tedbirleri alan bir belediyenin bütün kiralık taşıtları iade etmesi gerektiğini söyleyen Kireç, “Belediye başkanı dışında herkes kendi arabasına binsin gelsin, tramvaya binsin. Belediyenin iş ve işlemleri için belediyenin arabasını kullanabilir ama her yere belediyenin aracını kullanarak, şoförle birlikte gitmesini doğru bulmuyorum, bunu tekrar gündeme getireceğim” dedi. Daire başkanlarının ve başkan yardımcılarının hepsine kiralık araç tahsis edildiğini belirten Kireç bununla ilgili soru önergesi vereceğini de sözlerine ekledi.

"KAMU ARAZİLERİ SATILIYOR"

Belediyenin, borcu ödeyebilmek için, bina ve arsa satışı yaptığını ifade eden Kireç kamu arazilerinin ihale yoluyla özel şirketlere açıldığını fakat inşaat sektörü durgun olduğu için arsa satışlarının da yapılamayacağını belirtti. Borcun kapatılabileceğinin zorluğuna dikkat çeken Kireç “Tasarruf tedbirleri alırsan, kaynakları verimli ve etkin kullanırsan, ihaleleri şeffaf yaparsan belediyenin borcu olmaz, olan borç da kendi kaynakları tarafından ödenir” dedi.

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